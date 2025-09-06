Libros: favoritos, recomendados, y novedades de la semana

Segundo Matrimonio

Yasumari Kawubata

Durante los años de la Segunda Guerra, el joven Kawabata se abismó en la lectura del Romance de Genji, la clásica novela del siglo XI de la escritora Murasaki Shikibu. La historia del príncipe que se enamora y se inicia en el amor por su atracción hacia su madrastra persiste y deja marcas a lo largo de toda la literatura japonesa.

Con trazo maestro y muy sutilmente, esta historia se desliza también en la trama de Segundo matrimonio. Las vicisitudes de la viuda, su hija y la sombra del difunto marido son seguidas por la mirada imprudente y torturada de un testigo que no deja de analizar las segundas nupcias de la protagonista. Este atrapante juego emocional se complementa con la precisión de los diálogos y el deslumbramiento que produce la escritura de nuestro autor. Publicada por entregas en 1948, se publica como libro en 1953.

Espérame

Santa Montefiore

Cornwall, 1944. Cuando Rupert Dash desaparece en combate y le dan por fallecido en la Batalla de Arnhem, su mujer, Florence, se queda desolada, incapaz de aceptar que se ha ido para siempre. Por eso, cuando encuentra un poema titulado «Esperame» escondido entre las paginas de un viejo libro, cree que es una seal de su marido. Una promesa de que volvera a ella.

Londres, 1988. Desde su infancia, Max ha tenido una pesadilla recurrente: rodeado por el terrible caos de la guerra, tiene una mision urgente que debe completar. Pero elsueo siempre acaba despertandolo de terror, con el corazon acelerado por los horrores del campo de batalla. Desesperadopor comprender por que le persiguen tales visiones, Max se embarca en un viaje que lo lleva hasta Cornwall y a un hombre llamado Rupert Dash.

Melbourne, 1995. Florence recibe una carta de un desconocidoque vive en el otro extremo del mundo y que asegura recordaruna vida que pertenecio a otra persona antes que a el. Podria ser el hombre a quien Florence lleva cincuenta y un aos esperando volver a encontrar?

La joven de la perla

Tracy Chevalier



Países Bajos, siglo XVII. La joven Griet, de 16 años, entra a trabajar al servicio de Johannes Vermeer. Griet parece saber cuál es su papel en la casa: ocuparse de las tareas domésticas y cuidar a los seis niños del pintor. Sin embargo, la sensibilidad de la muchacha llama la atención de Vermeer, quien le abre las puertas de su mundo y su trabajo. A medida que la intimidad crece entre ambos, también lo hacen la tensión y los celos. Y pronto, llega el escándalo. Novela histórica, editada por Duomo, y llevada al cine en 2004.

Tracy Chevalier (Washington, DC, 19 de octubre de 1962) es una escritora de éxito de novelas históricas. Su carrera empezó con el libro El azul de la virgen pero alcanzó la fama con su novela La joven de la perla, un libro basado en la creación del famoso cuadro La joven de la perla de Vermeer. La película basada en la novela recibió tres nominaciones al Premio de la Academia en 2004.

La borra del café

Mario Benedetti



Reedición de la inolvidable novela, donde el humor y el amor a los seres humanos se convierte en reflejo de nosotros mismos. Benedetti rescata, en un espacio de ensueño, las anécdotas que acompañaron a Claudio, el protagonista, durante su niñez.

Los juegos infantiles, la inesperada muerte de su madre, el traslado a otro barrio, la nueva boda de su padre, su propio descubrimiento del amor y del sexo. Las diferentes ceremonias de las despedidas son retratadas aquí, con maestría, por el escritor uruguayo.

Editorial: Planeta Lector

Kafka y la muñeca viajera

Jordi Sierra i Fabra

Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de “La metamorfosis” se inventó una peculiar historia: la muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque.

Aquella noche Franz escribió la primera de las muchas cartas que, durante tres semanas, entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del mundo.

El autor, Jordi Sierra i Fabra, recrea esta maravillosa historia.

“Toda la verdad de mis mentiras”

Elísabet Benavent

La autora de “Toda la verdad de mis mentiras” es una fabricante de best seller romántico-juveniles: la española Elísabet Benavent (Valencia, 1984) inició su camino con Valeria. Desde entonces ha escrito más de veintitrés libros y se ha convertido en un fenómeno editorial con más de 5.000.000 de ejemplares vendidos. Algunas de sus novelas han sido traducidas a varios idiomas y llevadas a la plataforma de Netflix como película o miniserie (por ejemplo, “Valeria”, “Fuimos canciones” y “Un cuento perfecto”).



Ahora, Benavent vuelve a las librerías con “Toda la verdad de mis mentiras”, un libro de 544 páginas , cuya versión para Netflix acaba de terminar de rodarse, y que es una suerte de road trip romántico.

Los capítulos están narrados en primera persona por Coco, y por Marín, el otro protagonista.



Coco y Marín son grandes amigos y compañeros de piso. Coco es una chica extrovertida, muy divertida y soñadora pero también muy mentirosa e insegura. Está enamorada de Marín pero no se lo quiere decir para no poner en peligro su amistad . Él es divertido, lindo, buena gente y quiere mucho a Coco.

La trama, llena de mentiras y traiciones, transcurre en una van en la que viajan y celebran la despedida de soltera de Blanca, una de las amigas de Coco. También participan Marín, Blanca que es la futura novia, Loren que es el amigo confidente, Aroa que es la ex de Marín y mejor amiga de Coco y Gus que es el ex de Coco.