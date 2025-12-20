¿No sabés qué leer?: cinco propuestas para adultos y una infantil, entre novedades y clásicos imperdibles

Los Whittier

Danielle Steel

Preston y Constance Whittier han forjado juntos una vida feliz y han criado a seis hijos en su hermosa mansión en Manhattan. Ahora, con el nido casi vacío, es más fácil que nunca para ellos mantener su tradicional «luna de miel invernal», un romántico viaje de esquí en pareja.

Pero con el viaje de este año llega la tragedia y, de repente, los hijos de los Whittier se encuentran reunidos en la casa familiar sin sus padres por primera vez en su vida. El mayor, Lyle, atraviesa un momento crítico en su matrimonio y debe decidir si un divorcio sería lo mejor para él y sus dos hijos. El exigente trabajo de Gloria en Wall Street no le ha dejado tiempo para encontrar pareja, y a los treinta y nueve años se siente sola. Los gemelos, Caroline y Charlie, comparten apartamento y un negocio en el mundo de la moda que no pasa por su mejor momento. Benjie, con necesidades especiales, y Annabelle, que sigue en la universidad y parece estar perdiendo el control de su vida, son los únicos que todavía viven en la casa familiar.



Los cuatro hermanos mayores se ven obligados a dejar de lado sus problemas personales y su dolor para mantener unida a la familia y apoyarse mutuamente. Vender la casa sería otra pérdida devastadora. ¿Existirá alguna alternativa, por poco convencional que parezca?

Autora americana, Danielle Steel es una de las más conocidas autoras de literatura romántica de la actualidad.

Es una habitual en la lista de los más vendidos del New York Times durante años y con más de 800 millones de libros vendidos en todo el mundo, desbancando a Barbara Cartland como la autora más vendida de la historia.

Steel, cuyo verdadero nombre es Danielle Fernandes Dominique Schülein-Steel, se graduó en 1965 en el Lycée Français de Nueva York y estudió Literatura y Diseño de Moda, primero en la Parsons School of Design y luego en la Universidad de Nueva York. Tras graduarse, Steel comenzó a trabajar en el sector de las relaciones públicas y escribiendo como freelance para varias revistas antes de dar el salto al sector publicitario. Publicó su primera novela en 1972, pero fue en 1978 con su tercera novela cuando dio el salto a la escritura profesional, iniciando una serie de éxitos que la llevaría a convertirse en una de las autoras más conocidas del mundo.

La última rosa de Shanghái

Weina Dai Randel

Situada en 1940, esta novela nos sumerge en la vida de Aiyi Shao, una joven heredera dueña de un glamoroso club nocturno en Shanghái, y de Ernest Reismann, un refugiado judío expulsado de Alemania. Aiyi contrata a Ernest para tocar el piano en su club, desafiando las costumbres de la época.

Ernest logra un éxito inmediato que hace revivir el club de Aiyi. Rápidamente se dan cuenta de que comparten mucho más que una pasión por el jazz, pero sus diferencias son insuperables: Aiyi ya está comprometida y Ernest no le puede prometer ningún futuro.

A medida que la guerra se hace más cruel, las vidas de Aiyi y Ernest se ven desgarradas por tener que elegir entre el amor y la supervivencia, y ya no queda más que sucumbir a la desesperación. Mientras todo parece ir en contra de ellos, se pone en marcha una cadena de eventos asombrosos, que cambiará la vida de los dos para siempre.

Pan

Knut Hamsun

Escrita en 1894, Pan es una de las obras maestras de juventud de Knut Hamsun, autor noruego galardonado en su dí­a con el Premio Nobel. El joven teniente Glahn recuerda un verano en Nordland, cuando viví­a en una choza en medio de la naturaleza, como Pan, el dios de los bosques. En una de sus salidas de caza el teniente tropieza con Edvarda, hija del cacique del pueblo de Sirilund, una jovencita de quince años, de tez morena y labios carnosos. Viven una apasionada historia de amor hasta que llega el otoño.

Edvarda no se toma muy en serio su relación con el teniente y, cuando ella finalmente se casa con un barón, llega la catástrofe.

Pan representa la profunda unión con la naturaleza que sentí­a el autor noruego, que aquí­ no es sólo el marco de esta historia, sino que de algún modo condiciona lo que ocurre entre los humanos.

El volumen del tiempo I

Solvej Balle

Tara Selter y su marido Thomas viven en Clairon-sous-Bois y son libreros anticuarios especializados en libros ilustrados del siglo XVIII. El 17 de noviembre Tara se despide de su esposo y viaja a Burdeos para asistir a una subasta. A última hora de la tarde toma un tren de Burdeos a París y se aloja en el hotel de siempre, situado en la rue Almageste, donde hay muchas librerías anticuarias. Su plan es dedicar los dos días siguientes a visitar a colegas y realizar más compras para su negocio. El 18 de noviembre va a una de esas librerías y se quema la mano con una estufa de gas. De vuelta en el hotel se lo cuenta a Thomas por teléfono y se acuesta.

Y entonces sucede algo inaudito: al despertarse por la mañana en el hotel, no tarda en descubrir que continúa en el 18 de noviembre. Su marido no es consciente de ese bucle temporal y es inútil intentar explicárselo. Solo ella parece percatarse de que están atrapados en un día que se repite hasta el infinito. Y solo ella parece sometida al paso del tiempo: su quemadura sana, lo cual quiere decir que −a diferencia de los demás− ella sí envejece. Y Tara, que es la angustiada narradora de su propia historia, se va quedando cada vez más aislada en un tiempo sin tiempo…

Utilizando los mimbres de la ciencia ficción, la autora nos propone una deslumbrante exploración de la memoria, el amor, la soledad, la monotonía y la libertad de decisión. Este libro es la primera entrega de un ambicioso proyecto consistente en siete volúmenes, de los que ya han aparecido cinco en su lengua original.

Baldío

Matías Dalvarade

De regreso en su pueblo natal de la provincia de Buenos Aires, Luisito Fisher atiende, una vez más, el almacén de su padre. Nada mejor que esa rutina para tapar los recuerdos que lo vienen siguiendo desde la capital. El único cambio tiene lugar en el baldío de enfrente: han empezado a construir una obra y las excavaciones toman un giro macabro. Ya no habrá paz desde entonces, para el pasado de Fisher padre, sus viejos amigos y el propio Luisito.

Matías Dalvarade escribe con paciencia y parquedad, entre el costumbrismo y la meditación filosófica. Su novela desanda una historia de traición, que es también la de un pueblo y la de un país.

Pescando sueños

Gideon Sterer y el ilustrador argentino Poly Bernatene nos invitan a seguir la vida de un abuelo que, tras mudarse con su familia a la ciudad, parece haber perdido su oficio y su pasión: la pesca. El cemento y los balcones reemplazan al río, y la rutina urbana amenaza con apagar su entusiasmo.



Pero es su nieta quien, con un gesto de complicidad y juego, le propone un desafío inesperado: pescar desde el balcón. Lo que al principio parece un disparate se convierte en una aventura compartida. La caña no trae peces, sino sueños, problemas y fantasías que flotan en el aire de la ciudad. Así, lo imposible se transforma en juego, y la frustración en oportunidad de imaginación.



La historia cuenta, entonces, cómo un abuelo y su nieta reinventan el mundo que los rodea. La pesca se vuelve metáfora de la paciencia y la creatividad, y la ciudad se convierte en un océano simbólico donde todo puede suceder.



Las ilustraciones de Bernatene expanden esta metáfora con colores vibrantes y escenas fantásticas que convierten balcones y calles en mares habitados por criaturas imposibles. Es un cuento que habla de la capacidad de transformar lo cotidiano en aventura y de cómo los lazos familiares pueden reinventar la ciudad como un mar de posibilidades.