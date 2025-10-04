¿No sabés qué leer? De Giardinelli a Bizzio, los recomendados de la semana

Río Helado

Ariel Lawhon

Maine, 1789. Cuando el río Kennebec se congela y un hombre aparece sepultado bajo el hielo, buscan a Martha Ballard para examinar el cadáver y determinar la causa de la muerte. Como partera y curandera, es testigo de lo que sucede a puerta cerrada en Hallowell. Su diario es un registro de cada nacimiento, defunción, delito y debacle que transcurre en el pueblo, así como de muchos de los secretos de sus vecinos.

Hace unos meses, Martha registró los detalles de una presunta violación cometida por dos de los hombres más respetados del pueblo; ahora han hallado el cuerpo de uno de ellos en el río. Sin embargo, cuando un médico local pone la conclusión de Martha en tela de juicio y declara que la muerte ha sido solo un accidente, ella se ve obligada a investigar el asesinato por su cuenta.sobre una mujer excepcional que, a pesar de haber dejado un legado sin precedentes, hoy en día apenas se la recuerda. Urano ediciones.

Luna caliente

Mempo Giardinelli

Clásico de la literatura argentina contemporánea, Luna caliente relata con maestría una historia de pasión desaforada en un tiempo histórico en el que la arbitrariedad y la violencia son la regla. Es 1977, y tras estudiar ocho años en Francia, Ramiro regresa al Chaco, su tierra natal. Tiene, naturalmente, un aura de triunfo y prestigio. Sin embargo, los planes más ajustados y precisos pueden desbaratarse en un instante. O en una noche, como cuando Ramiro se descubre cenando con unos amigos de sus padres, hechizado por la hija del dueño de casa. Una joven, una niña de apenas trece años. Entonces el hombre que traía los honores de la formación europea queda a merced de su propio deseo incontrolable, acentuado por el calor de la zona.

Traducida a 15 idiomas, y con 300.000 ejemplares vendidos, ésta es una novela sobre el arrebato amoroso y sus imprevisibles consecuencias.

Rabia

Sergio Bizzio



José María es un obrero de la construcción. Conoce a Rosa, que trabaja cmo empleada doméstica en la mansión de los Blinder, en Buenos Aires. Desde el primer momento ambos se sienten atraídos y comienzan una historia de amor. Bizzio retrata con gran lucidez la diferencia de clases entre los enamorados y las personas a las que deben servir. Pero el idilio no dura demasiado tiempo: José María es acusado de un asesinato y comienzan a buscarlo. Sin ningún sitio a donde ir, José María decide instalarse en la buhardilla de la mansión en la que trabaja su novia sin que nadie, ni siquiera ella, lo sepa.

Desde allí espiará la vida de los dueños, será testigo de sus miserias, y víctima indirecta de las humillaciones que le infligen a Rosa.

Como dijo el crítico, Elvio Gandolfo: “Bizzio termina acercándose a Kafka, Defoe y Ballard. Rabia trata de clases sociales, de géneros sexuales y de la Argentina actual, pero eso puede hacerlo cualquiera. El ritmo, el sonido, la respiración, es música sólo bizziana.

Infantil: Hannah y el violín

Un libro alegre que celebra la música, el juego, la creatividad y la imaginación que todos llevamos dentro, publicado por Océano Travesía.

Cuando Hannah ve una hoja en el césped de su jardín, piensa que tiene la forma de un violín, y decide probar si puede tocar alguna melodía con ella. Pronto todo lo que la rodea empieza a cantar y a bailar al ritmo de la música. Los lectores podrán ver, sentir y escuchar la música de Hannah con las ilustraciones llenas de color y movimiento.

El autor, Satoshi Kitamura es un reconocido ilustrador y escritor de libros infantiles japonés, nacido en Tokio en 1956. Reside en Londres y ha ganado premios como el Mother Goose Award .