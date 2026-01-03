¿No sabés qué leer? Estos son los recomendados de la primera semana de 2026 de la librería Lecton

Más intenso que el placer (Vuelo y gloria 3)

Rebecca Yarros

Más intenso que el placer, tercer volumen de la serie Vuelo y gloria, confirma la habilidad de Rebecca Yarros para construir romances que combinan intensidad emocional, humor, deseo y un trasfondo de vulnerabilidad que vuelve a sus personajes profundamente humanos. En esta entrega, la autora desplaza el foco hacia Grayson Masters y Samantha Fitzgerald, dos jóvenes que comparten techo casi por obligación y que descubren, a pesar de sus mejores esfuerzos, que la convivencia puede ser tan explosiva como reveladora.

Grayson, disciplinado y concentrado en sus estudios, intenta mantener el control de una vida que ya carga con suficientes sombras; Sam, con su lengua afilada y su energía impredecible, irrumpe en ese orden con una mezcla de irritación y encanto que desarma cualquier defensa.

Samantha Fitzgerald oculta secretos, así que no tendría por qué hurgar entre los de Grayson, pero no por eso va a dejar de intentar derribar los muros tras los que este se esconde. Y no está preparada para la verdad: otra mujer se hizo con el corazón de Grayson hace ya mucho tiempo.

Ninguno de los dos se puede permitir el lujo de enamorarse; ya que cuando cruzan esa línea, descubren que a veces los deseos cumplidos son lo que te lleva al infierno…

Las estrellas federales

Juan Diego Incardona

Corren los años noventa. En el cementerio de fábricas ya nadie se encarga del mantenimiento de los tanques, depósitos y maquinarias, y empiezan a producirse fugas de gases y líquidos contaminantes. Esto genera plagas, mutaciones y cambios en el clima en los viejos cordones industriales. Se desatan tormentas de ácido sulfúrico que provocan gigantescos incendios y destruyen los barrios del conurbano bonaerense.

En este escenario apocalíptico, aparecen mutantes: el Hombre regenerativo, el Mano, la Mujer lagartija, el tornero que maneja un remise, el patrón de la pyme que se pone un quiosco, el obrero que junta cartón por la calle.

Con ilustraciones de Ariel López V., Las estrellas federales es el cuarto libro de la aclamada saga matancera que Juan Diego Incardona comenzó a publicar en el año 2008 y que incluye Villa Celina, El campito y Rock barrial, todos reeditados por interZona.

Te di ojos y miraste las tinieblas

Irene Solà

En algún remoto lugar de las Guillerías transitado por cazadores de lobos, bandoleros, emboscados, carlistas, hechiceras, maquis, pilotos de rally, fantasmas, bestias y demonios, la masía Clavell se agarra al suelo como una garrapata.

Es una casa, sobre todo, habitada por mujeres, y donde un solo día contiene siglos de recuerdos. Los de Joana, que para encontrar marido hizo un pacto que inauguró una progenie aparentemente maldita. Los de Bernadeta, a quien le faltan las pestañas y, de tanta agua de tomillo que le vertieron en los ojos cuando era una niña, acabó por ver lo que no debía. Los de Margarida, que en vez de un corazón entero tiene uno de tres cuartos, rabioso. O los de Blanca, que nació sin lengua, con la boca como un nido vacío, y no habla, solo observa. Estas mujeres, y más, hoy preparan una fiesta.

Irene Solà (Malla, 1990) es autora de Canto yo y la montaña baila (premio Llibres Anagrama de novela), publicada por Anagrama en catalán y en castellano y traducida al inglés, el francés, el alemán y el italiano, entre más de una treintena de lenguas.

Blancura

Jon Fosse

Un hombre conduce sin un rumbo en mente, hasta que su coche queda atascado al final de un camino forestal. Es una tarde de finales de otoño, ya casi no hay luz y comienza a nevar. En lugar de volver caminando hacia atrás en busca de ayuda o quedarse en el coche, de forma imprudente y sin saber muy bien por qué, el hombre decide adentrarse en el bosque. Inevitablemente, se pierde, y la noche sigue avanzando. Cuando el agotamiento y el frío empiezan a vencerlo, vislumbra un extraño resplandor en medio de la oscuridad.



Blancura es la última novela de Jon Fosse. El autor galardonado con el Nobel arrastra al lector en una narración enigmática, inquietante e hipnótica: una lectura tan breve como intensa.

Un inmenso azul

Patrik Svensson

La historia del mar es la historia de la curiosidad humana, durante siglos hemos explorado sus profundidades, pero seguimos sin descifrar todos sus misterios. Patrik Svensson entrelaza en este libro, mezcla de relato de aventuras, memorias e investigación científica, fascinantes episodios protagonizados por mujeres y hombres que consagraron su vida al mar: desde investigadores como Piccard y Walsh, que en 1960 exploraron por primera vez la fosa de las Marianas –el punto más profundo de la superficie terrestre–, hasta Enrique, el esclavo malayo de Magallanes y seguramente la primera persona que circunnavegó el planeta, o el panadero Robert Dick, que en 1863 encontró un fósil que sería clave en la teoría de la evolución de las especies.

Pero la historia del mar es también la historia de su depredación, denunciada hace décadas por la bióloga, escritora y pionera del ecologismo moderno Rachel Carson, otra de las protagonistas de este libro.

Tras El evangelio de las anguilas, Patrik Svensson regresa con una obra que nos invita a contagiarnos del asombro por el mar que nos rodea y que es el origen de nuestra vida.

Infantil

Perdido en el museo

Luisa Vera



El libro es una invitación lúdica a recorrer un museo imaginario donde el arte moderno se despliega como un territorio de descubrimiento. A través de un protagonista que avanza de sala en sala, el libro propone un acercamiento accesible a artistas como Matisse, Mondrian, Picasso, Delaunay, Monet, Van Gogh o Miró. Cada doble página combina ilustraciones vibrantes con solapas que esconden textos breves sobre distintos movimientos pictóricos, lo que permite que incluso lectores muy pequeños se asomen a conceptos estéticos sin solemnidad ni sobrecarga. El diseño, amplio y colorido, funciona como un mapa que orienta y a la vez despierta curiosidad.



Además del recorrido visual, Vera incorpora en el dorso de cada solapa un pequeño laberinto inspirado en la obra del artista mencionado, reforzando la idea de que aprender sobre arte puede ser también un juego. Esa estructura convierte al libro en una experiencia interactiva que invita a volver una y otra vez, descubriendo detalles nuevos en cada lectura.

Perdido en el museo logra así un equilibrio poco frecuente: introduce a niñas y niños en la historia del arte moderno mientras sostiene un tono amable, dinámico y estimulante, ideal para compartir en familia o en el aula.