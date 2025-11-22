¿No sabés qué leer?: las seis propuestas de esta semana

Rachel Cusk

A contraluz

Una escritora inglesa llega a Atenas en pleno verano para impartir unos cursos de escritura. Durante su estancia en la capital griega, la gente que va encontrándose decide sincerarse con ella y contarle aspectos importantes sobre sus propias vidas.

En el calor sofocante de la ciudad, los diferentes interlocutores confiesan sus amores, sus ambiciones y miedos a la narradora, de quien apenas sabemos que está separada y es madre de dos hijos. De este modo, una secuencia de voces ajenas va trazando un complejo tapiz humano que acabará perfilando por contraste la personalidad de la narradora y los sucesos más decisivos de su vida: el sentimiento de pérdida, la búsqueda de un sentido a la vida familiar, la dificultad de establecer lazos de confianza o el misterio de la creatividad. A contraluz nos habla de cómo construimos nuestra forma de ser a partir de nuestra propia vida y de la de los demás.

«A contraluz» confirma a Rachel Cusk, autora también «Un trabajo para toda la vida», y «Despojos», entre otros, como una de las escritoras más brillantes de la literatura contemporánea. Traducción: Marta Alcaraz

Los amantes de la noche

Mieko Kawakami

Novela introspectiva y conmovedora que explora la soledad, el deseo de conexión y la luz como consuelo en el Tokio contemporáneo.

La protagonista, Fuyuko Irie, es una correctora de pruebas freelance de treinta y tantos años que vive sola y apenas mantiene contacto con el mundo, salvo con su editora Hijiri. Su rutina está marcada por el aislamiento y una percepción de sí misma como “una mujer cansada y sin espíritu”. Cada Nochebuena, Fuyuko sale a contemplar las luces de la ciudad, único gesto de belleza que la conecta con algo más allá de su encierro.



Todo cambia cuando conoce a Mitsutsuka, un hombre que despierta en ella una posibilidad de transformación. Sin embargo, ese cambio trae consigo el regreso de episodios dolorosos del pasado, y su comportamiento comienza a desbordarse. Kawakami retrata con sensibilidad el mundo interior de Fuyuko, abordando temas como el amor, la amistad, el asfixiante mundo laboral y la dificultad de alcanzar la realización personal.

Publicada originalmente en japonés en 2011 y traducida al español por Lourdes Porta en 2025 (Seix Barral).

“Legado familiar

Elizabeth Acevedo

Novela coral que explora los vínculos entre mujeres de una familia dominicano-estadounidense, entrelazando pasado, presente y dones secretos.



En su primera novela para adultos, Acevedo narra la historia de Flor Marte, una mujer con el don de predecir la muerte. Cuando anuncia que quiere celebrar su propio velorio en vida, sus hermanas —Matilde, Pastora y Camila— se enfrentan a sus propios secretos y heridas. La trama se despliega durante los tres días previos a esa reunión, revelando las tensiones, afectos y silencios que atraviesan a varias generaciones, incluidas las primas Ona y Yadi.



Con una prosa vibrante y lírica, Acevedo construye un retrato íntimo y colectivo de mujeres que cargan con legados familiares, dones sobrenaturales y decisiones difíciles. La novela transita entre Santo Domingo y Nueva York, y entre lo cotidiano y lo mágico, con una sensibilidad que recuerda a autoras como Julia Alvarez o Isabel Allende.

Publicada en español por Plata Editorial en 2024.

No es país para viejos

Cormac McCarthy

Brutal y filosófica, explora la violencia, el destino y la decadencia moral en la frontera entre Texas y México.

Ambientada en los años 80, la historia comienza cuando Llewelyn Moss, un veterano de Vietnam, encuentra una escena de crimen entre narcotraficantes y se lleva una valija con dos millones de dólares. Este acto desencadena una persecución implacable por parte de Anton Chigurh, un asesino a sueldo que encarna el mal absoluto, y del sheriff Ed Tom Bell, un hombre mayor que observa con desesperanza cómo el mundo se vuelve cada vez más incomprensible y cruel.



McCarthy construye una atmósfera de tensión constante con su estilo seco y minimalista. La novela se sostiene en tres pilares: la violencia sin redención, la fragilidad de la justicia y la introspección del sheriff Bell, cuyos monólogos revelan una profunda melancolía ante el colapso de los valores tradicionales.

“La violencia se ha vuelto común. Y yo ya no entiendo este mundo”, reflexiona Bell, en uno de los pasajes más conmovedores.

Publicada originalmente en 2005, «No es país para viejos» fue adaptada al cine por los hermanos Coen en 2007, y ganó el Oscar a Mejor Película. Pero la novela, más allá del thriller, es una meditación sobre el mal, el envejecimiento y la pérdida de sentido en una sociedad marcada por el caos. Imperdible.

Hasta que brille

Laura Sbdar

Novela poética y visceral que explora la amistad femenina, el deseo y la desigualdad social.

Ambientada en un barrio cerrado, la historia sigue a Elsa y Lili, dos amigas que trabajan como empleadas domésticas y celebran Año Nuevo, en una escena que mezcla euforia, precariedad y afecto. Pero un secreto latente precipita la caída, y la novela se convierte en una exploración de vínculos que desafían las categorías: ¿amistad o amor?, ¿cuidado o dependencia?, ¿brillo o desgaste?



Con una prosa que mezcla narrativa y dramaturgia, Sbdar construye un universo íntimo y visual, donde el lenguaje se vuelve músculo, deseo, resistencia. El título —“Hasta que brille”— remite tanto a una orden doméstica como a una promesa afectiva: frotar, narrar, amar hasta que algo (¿la amistad?, ¿la voz?, ¿la mirada?) brille.

Publicada por Edhasa en 2025.

El guardián de la Luna

Zosienka



Se trata de un álbum ilustrado tierno y poético que acompaña a los más pequeños en el descubrimiento de las fases lunares, la paciencia y la belleza del cambio.

El protagonista es Emil, un oso polar que recibe la misión de cuidar la Luna para que su luz llegue a todos los animales nocturnos. Emil se toma su tarea con devoción: sube a lo alto de un sicomoro, espanta nubes y murciélagos, y observa con asombro la belleza del astro. Pero pronto se alarma: la Luna comienza a menguar. ¿Está fallando en su misión? ¿Se está apagando la Luna?



A través de esta inquietud, Zosienka introduce con delicadeza la noción de impermanencia: las cosas cambian, desaparecen y regresan. Un pájaro sabio le explica a Emil que “las cosas a veces están y a veces no, pero que todo aparece”. Así, el oso aprende a confiar en los ciclos naturales y a mirar el cielo con nuevos ojos.



Las ilustraciones, también de Zosienka, son de una belleza serena: tonos suaves, detalles encantadores y una Luna que brilla con una presencia casi mágica. La historia, ideal para niños y niñas a partir de los 5 años, combina elementos de ficción y divulgación, y es perfecta para leer antes de dormir.

Publicado por Editorial Juventud en 2020, El guardián de la Luna es un libro que invita a la contemplación, al cuidado y a la aceptación de los cambios, con una sensibilidad visual y narrativa que lo convierte en una pequeña joya del género.