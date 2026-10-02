Nuevo giro en la causa de Facundo Moyano: qué revelaron los celulares de Candela Arizaga y el dirigente

Un peritaje incorporado a la investigación detectó que los teléfonos utilizados por Facundo Moyano y Candela Arizaga se conectaron durante varios días a antenas ubicadas en las inmediaciones del hotel donde la Fiscalía investiga si ambos se encontraron. El dato cobra relevancia porque sobre el dirigente pesaba una prohibición de acercamiento y contacto.

La causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo elemento. Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) determinó que los celulares utilizados por ambos registraron actividad en antenas cercanas al Aira Apart Hotel Buenos Aires durante períodos coincidentes de septiembre.

La información resulta relevante porque la Fiscalía investiga si Moyano y Arizaga se encontraron en ese establecimiento pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre el exdiputado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los datos fueron obtenidos a partir de información aportada por las empresas de telefonía celular y posteriormente analizada para determinar días, horarios y zonas en las que los dispositivos se conectaron a las distintas antenas.

Qué reveló el análisis de los celulares de Moyano y Arizaga

El teléfono utilizado por Candela Arizaga registró actividad en antenas ubicadas en avenida Belgrano 402, a unos 170 metros del hotel situado en avenida Belgrano 538.

Los registros aparecen desde las 23.42 del 1 de septiembre hasta las 15.55 del 3 de septiembre. También hubo actividad el 7 de septiembre, entre las 00.20 y la 1.06, y nuevamente el 11 de septiembre, entre las 00.08 y las 23.42.

El celular atribuido a Facundo Moyano, en tanto, se conectó a una antena ubicada en las cercanías de avenida Belgrano y Perú, a unos 81 metros del establecimiento.

En su caso, hubo registros desde las 4.29 del 1 de septiembre hasta las 23.50 del 3 de septiembre. También aparecen conexiones el 7 de septiembre, entre las 2.33 y las 21.27, y el 11, entre las 3.13 y las 9.12.

El CIJ concluyó que existieron coincidencias de los dos teléfonos en celdas cercanas al hotel durante varios días y por períodos prolongados.

Por qué el nuevo informe es importante para la causa

La investigación busca establecer si Moyano y Arizaga efectivamente mantuvieron un encuentro mientras estaba vigente una prohibición de acercamiento y contacto.

La Justicia ya había determinado que Moyano estuvo alojado en el Aira Apart Hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, donde ocupó la habitación 603.

Sin embargo, existe un dato clave: las cámaras de seguridad y la documentación del establecimiento no permitieron acreditar hasta ahora que Arizaga hubiera estado dentro del hotel.

Por ese motivo, el nuevo análisis telefónico aporta información sobre la ubicación aproximada de los dispositivos, pero no demuestra por sí solo que ambos hayan estado juntos ni que Arizaga haya ingresado al establecimiento.

Será la Fiscalía la que deberá evaluar estos registros junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Facundo Moyano está imputado por desobediencia

El 19 de septiembre, Moyano fue imputado por desobediencia luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos para investigar un posible incumplimiento de las medidas que le habían sido impuestas.

Esas restricciones fueron dictadas en el marco de la causa en la que el dirigente está investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, iniciada a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto.

La medida judicial establecía una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y de mantener contacto con Arizaga.

La defensa de Moyano había solicitado que las restricciones fueran levantadas. Mientras tanto, la investigación continúa y el nuevo peritaje de los teléfonos se suma a los elementos que deberá analizar la Justicia para determinar si efectivamente existió un encuentro entre ambos.