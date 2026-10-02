Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard, fue encontrado muerto el día de su cumpleaños

Una nueva muerte rodea la vida de Gypsy Rose Blanchard, tras confirmarse la muerte de su prometido y padre de su hija, Ken Urker, a los 34 años de edad.

El hallazgo del cuerpo ocurrió en su vivienda de Raceland, estado de Louisiana, durante la jornada en la que el joven celebraba su cumpleaños, luego de que sus allegados se alarmaran al no recibir respuestas a los mensajes de felicitación enviados por su pareja.

Mientras las autoridades policiales aguardan los resultados toxicológicos de rigor para determinar las causas científicas del deceso, la mediática estadounidense rompió el silencio, expresando su profundo desconsuelo y deslizando que el hombre atravesaba un período de marcada vulnerabilidad emocional.

El hallazgo en Louisiana y la sospecha de Gypsy Rose Blanchard sobre la muerte de Ken Urker

La reconstrucción preliminar, difundida por fuentes policiales al portal especializado TMZ, reveló que un familiar de Ken Urker acudió hasta su domicilio al notar que no atendía llamadas ni contestaba el saludo que le había enviado Gypsy Rose Blanchard, encontrándolo sin signos vitales sobre la cama.

Aunque las fuerzas de seguridad aún no confirmaron el motivo concluyente del deceso, Blanchard concedió declaraciones exclusivas a la revista People, reconociendo entre lágrimas la hipótesis que baraja su entorno más cercano: «No me lo puedo creer, no puedo pensar, he gritado hasta que me arda la garganta; no estaba en un buen estado mental últimamente y creo que pudo haber sufrido una sobredosis«.

Pese a sus palabras, la mujer aclaró que desconoce la sustancia involucrada y si el episodio respondió a un hecho accidental o deliberado, dejando la determinación final en manos del forense estatal.

Un vínculo entre rejas, la llegada de su hija y la historia de Gypsy Rose Blanchard

La historia afectiva entre Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard comenzó en 2017 a través de cartas carcelarias, mientras ella cumplía condena por el homicidio de su progenitora, Dee Dee Blanchard, quien durante dos décadas la sometió a torturas médicas simulando enfermedades bajo el síndrome de Munchausen por poder.

Tras un compromiso trunco en 2018 y el posterior matrimonio de la joven con Ryan Anderson en 2022, ambos retomaron su noviazgo a comienzos de 2024, semanas después de que ella obtuviera la libertad condicional.

La relación se consolidó con el nacimiento de su hija Aurora Raina Urker en diciembre 2024, convirtiéndose en el eje de la nueva etapa de reinserción social que Blanchard documentaba activamente en sus plataformas digitales y programas televisivos, proyecto familiar que quedó abruptamente truncado con la sorpresiva partida del joven en su residencia particular.

Claves al instante: los hechos en 4 puntos