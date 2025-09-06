Reseña: «Demasiado lejos», el libro que Eduardo Sacheri presenta en la Feria del Libro de Neuquén

Con “Demasiado lejos” (Alfaguara, 2025), Eduardo Sacheri, que prersentará su libro el viernes 19, a las 20:00, se adentra en uno de los silencios más incómodos: la Guerra de Malvinas. Pero el autor de “La pregunta de sus ojos”, y “Ser feliz era esto”, entre otros, lo hace desde un ángulo poco explorado: el de quienes vivieron el conflicto desde Buenos Aires, lejos del frente, atrapados en la euforia, la incertidumbre y la desolación.



La novela transcurre entre abril y junio de 1982, y reconstruye el clima emocional de la época a través de múltiples voces: un mozo en la Casa Rosada que escucha conversaciones de poder; una familia de Ramos Mejía que ve partir a su hijo al frente; un grupo de parroquianos que discuten en un bar porteño mientras la historia se despliega en los diarios. Sacheri, con su habitual sensibilidad para lo cotidiano, convierte estos escenarios en espejos de una sociedad que no supo dimensionar la tragedia.



En sus 432 páginas, la novela transita escenarios cotidianos como bares porteños, oficinas gubernamentales y hogares atravesados por el miedo y la esperanza.

La estructura coral permite abarcar el conflicto desde distintas perspectivas, sin caer en el panfleto ni en la épica. Un escenario: Alonso, el dueño del bar Asturias, presencia las discusiones de un grupo de clientes habituales: Solano y Weissman, una pareja que disimula su relación; Cullen, un obsesivo de los números; y Alessandri, un ferviente defensor de la dictadura.

Otro escenario: Alcira, una joven secretaria en la Embajada argentina, cuya relación con su colega Juan Ignacio se entrelaza con su escepticismo sobre la gestión diplomática de la crisis. La incertidumbre política también se refleja en el capitán de navío Guillermo Molinero, quien busca ascender en la jerarquía militar mientras la guerra avanza.

OItro escenario más: Marisa y Carlos López enfrentan el temor de que su hijo, Carlitos, sea convocado a pelear. Antonio y el Conejo, dos jóvenes mecánicos, son llamados al frente, dejando atrás a Magalí, novia de Antonio, quien se aferra a la esperanza de su regreso.

Aquí no hay héroes ni víctimas, sino testigos involuntarios de una maquinaria que los excede. En sus diálogos se cuela el desconcierto, el miedo, la negación, el patriotismo ingenuo. “En este país se puede pasar de la tragedia más rotunda a la felicidad más inconmensurable sin que a nadie se le mueva un pelo”, dice uno de ellos.



Sacheri, historiador además de narrador, construye una ficción con una mirada crítica sobre el involucramiento social y el desencanto posterior.

Eduardo Sacheri se presentará en el Auditorio Marcelo M. Berbel, el viernes 19, a las 20:00. La entrada es libre y gratuita, pero hay que ir con tiempo porque los cupos son limitados (hasta completar la capacidad del auditorio).