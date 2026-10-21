Seis novedades literarias de noviembre: ficciones perturbadoras, la presión de la maternidad, análisis políticos, y clásicos

1. “Otra especie de sol”, de Alberto Hayden

Fiordo

Dos ancianos deciden descongelar a su hijo Simón, crioconservado a la espera de una cura para una enfermedad poco frecuente. Se retiran con él a una cabaña en el bosque e intentan construir una rutina que disimule el tiempo perdido. Pero Simón despierta en un presente que no le pertenece y empieza a hacer preguntas que sus padres no pueden -o no quieren- responder.

En su primera novela, Alberto Hayden, cineasta y docente chileno, combina ciencia ficción y drama familiar para narrar una historia sobre la esperanza, la memoria y la fragilidad de los proyectos humanos en un mundo que parece dirigirse hacia el abismo.

2. “Diccionario político de Inteligencia Artificial”, de Natalia Zuazo

Ediciones Godot

La inteligencia artificial suele presentarse entre dos extremos: la promesa de un futuro extraordinario y el anuncio de una catástrofe. En este libro, Natalia Zuazo propone correr la discusión de esos lugares para mirar las decisiones políticas, económicas y geopolíticas que hicieron posible su desarrollo. A través de doce entradas -entre ellas, “Dueños”, “Oráculo”, “Error” y “Placas tectónicas”-, la especialista en políticas digitales examina la disputa entre Estados Unidos y China, el impacto de los centros de datos, la guerra automatizada y la soberanía tecnológica. Una invitación a pensar quién controla estas herramientas, a quiénes benefician y qué consecuencias tienen para la democracia y el trabajo.

3. “El goce político”, de Slavoj Žižek y Nicol A. Barria-Asenjo

Traducción de Valentín Huarte. Ediciones Godot

¿Por qué las discusiones políticas despiertan tanta pasión? ¿Qué lugar ocupan el enojo, la indignación y el placer de tener razón en nuestras posiciones ideológicas? A partir de una tesis de Jacques Lacan -la dimensión política del goce-, Slavoj Žižek y Nicol A. Barria-Asenjo exploran el componente de satisfacción que puede haber en la confrontación y en la identificación de un enemigo. El libro recurre al psicoanálisis para examinar cómo las ideologías movilizan deseos y afectos, y por qué la adhesión política no se explica únicamente por las ideas que defendemos.

4. “El busto del emperador”, de Joseph Roth

Traducción de Gabriela Adamo. Posfacio de Manuel Álvarez. Ediciones Godot

El conde Morstin permanece ligado a un mundo que ya desapareció: el del Imperio austrohúngaro. En esta nouvelle, Joseph Roth convierte el derrumbe de ese orden político en una historia íntima sobre la pérdida, la memoria y la dificultad de vivir cuando las certezas que organizaban una existencia dejan de tener sentido.

La figura del emperador Francisco José, presente en el busto que el conde conserva en su casa, concentra la nostalgia por una época derrotada. Una pieza breve en la que la transformación de la historia se mide a través de la experiencia de un hombre que se ha quedado sin hogar.

5. “Cuentos completos”, de Eduardo Álvarez Tuñón

Libros del Zorzal

Por primera vez, este volumen reúne toda la narrativa breve publicada por Eduardo Álvarez Tuñón y suma “El último fervor”, su producción inédita. El escritor, poeta y ensayista, integrante de la Academia Argentina de Letras, trabaja en una zona en la que lo cotidiano puede volverse extraño y los hechos verídicos adquieren una dimensión desconcertante. Su escritura, de factura clásica y marcada libertad imaginativa, combina lo cómico y lo trágico para mostrar cómo un acontecimiento inesperado puede cambiar la vida de los personajes. El volumen incluye además su discurso de ingreso a la Academia Argentina de Letras, “La seducción de narrar y la presencia del cuento en la literatura”.

6. “Infertilicidad”, de Paula Kozub

Libros del Zorzal

“No estoy embarazada” es el punto de partida de este libro, en el que Paula Kozub escribe sobre la experiencia de no poder quedar embarazada y sobre las presiones que rodean la maternidad. Los tratamientos, las expectativas sociales y las promesas de la ciencia aparecen en un relato que pone en palabras una experiencia muchas veces silenciada.

La autora señala también aquello que queda fuera de las imágenes habituales de la reproducción asistida: los intentos fallidos, los embriones que no prosperan y el duelo que no suele encontrar un espacio público. Un libro sobre la infertilidad contado desde la experiencia personal, sin ocultar sus contradicciones.