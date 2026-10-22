Deportes de noche en Neuquén: cómo funciona el SAF de Confluencia que sumó luces para 600 chicos

La Municipalidad de Neuquén encendió el sistema de iluminación en el Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Confluencia. La obra de infraestructura permite extender la franja horaria de funcionamiento durante la noche para recibir a más de 600 chicos y chicas con acceso gratuito.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, recordó el proceso de reconversión del terreno durante la inauguración: “Trabajamos para que todos los espacios de la ciudad tengan sentido de pertenencia y podamos fortalecer el deporte social y comunitario”.

El mapa de actividades y la asistencia médica

La habilitación de las luces modifica de forma directa la grilla de uso del predio. El SAF mantiene su actividad durante la noche para absorber la demanda de los vecinos de la zona este.

El cronograma de disciplinas incluye opciones por franjas etarias:

Infancias y adolescencias (5 a 18 años): vóley, fútbol, hockey, gimnasia artística y educación física infantil durante el turno tarde.

vóley, fútbol, hockey, gimnasia artística y educación física infantil durante el turno tarde. Adultos y adultos mayores: actividades físicas mediante el programa matutino Elijo Activarme.

actividades físicas mediante el programa matutino Elijo Activarme. Uso nocturno: apertura de las instalaciones para entrenamientos y partidos comunitarios.

Durante la inauguración, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrió las instalaciones junto al intendente Mariano Gaido y detalló la integración del sistema sanitario en el espacio municipal.

“Al trabajo de infraestructura se le sumó la capacitación de los docentes y un abordaje integral desde Salud, con controles, mediciones y el acompañamiento de profesionales como kinesiólogos y médicos”, explicó la funcionaria.

María Pasqualini.

El impacto en el barrio

La presidenta de la comisión vecinal de Confluencia, María Arriagada, observó los entrenamientos en la cancha de fútbol y el sector de hockey. La dirigente señaló el efecto de la obra en la retención de los jóvenes de la zona. “Esto no se veía hace muchos años, los chicos pueden venir, pasar horas jugando y tener la contención de todos, porque esto es una familia”, expresó.

Por su parte, la responsable del Centro Deportivo Municipal, Estela Duckardt, subrayó la ampliación de la capacidad operativa del lugar. “Esto es un sueño que fuimos construyendo con el acompañamiento de muchas personas, el intendente fue cumpliendo su palabra día a día y hoy estamos muy felices”, sostuvo.