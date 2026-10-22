Viajar por el mundo sin salir de Buenos Aires: más de 20 embajadas abrirán sus puertas gratis
El sábado 24 de octubre, embajadas, residencias diplomáticas y espacios culturales abrirán sus puertas para compartir tradiciones, música, gastronomía e historia. La propuesta será gratuita, de 18 a 22, y permitirá descubrir distintas culturas en una misma noche.
Buenos Aires ofrecerá una forma diferente de viajar este sábado 24 de octubre: durante cuatro horas, más de 20 países abrirán las puertas de sus embajadas, residencias diplomáticas y espacios culturales para acercar sus historias, tradiciones y sabores a vecinos y visitantes.
La Noche de las Embajadas propone recorrer algunos de los espacios más singulares de la ciudad y conocer de cerca el patrimonio arquitectónico y cultural de distintas representaciones diplomáticas. Habrá visitas guiadas, música, actividades y propuestas gastronómicas que invitarán a descubrir la identidad de cada país.
La iniciativa reunirá a Argelia, Bolivia, Chile, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Indonesia, Italia, Líbano, Malasia, Pakistán, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Serbia, Turquía y Uruguay.
La experiencia permitirá conocer lugares que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos tradicionales. Cada sede ofrecerá actividades según su propuesta, con la posibilidad de acercarse a otras culturas a través de sus expresiones artísticas, sus costumbres y su gastronomía.
La actividad será libre y gratuita, aunque algunas representaciones exigirán inscripción previa y tendrán cupos limitados. Por eso, antes de organizar el recorrido, conviene consultar las condiciones de ingreso y reservar la entrada cuando corresponda.
La Noche de las Embajadas forma parte de BA24HS, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca ampliar la oferta cultural, gastronómica y recreativa durante la noche.
Cómo vivir La Noche de las Embajadas
- Cuándo: sábado 24 de octubre, de 18 a 22.
- Dónde: embajadas, residencias diplomáticas y espacios culturales participantes de Buenos Aires.
- Entrada: libre y gratuita, con inscripción previa en algunas sedes.
- Reservas e información: La Noche de las Embajadas.
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