Viajar por el mundo sin salir de Buenos Aires: más de 20 embajadas abrirán sus puertas gratis

Más de 20 países participarán de La Noche de las Embajadas, una propuesta gratuita para descubrir culturas, tradiciones y sabores en Buenos Aires.

Buenos Aires ofrecerá una forma diferente de viajar este sábado 24 de octubre: durante cuatro horas, más de 20 países abrirán las puertas de sus embajadas, residencias diplomáticas y espacios culturales para acercar sus historias, tradiciones y sabores a vecinos y visitantes.

La Noche de las Embajadas propone recorrer algunos de los espacios más singulares de la ciudad y conocer de cerca el patrimonio arquitectónico y cultural de distintas representaciones diplomáticas. Habrá visitas guiadas, música, actividades y propuestas gastronómicas que invitarán a descubrir la identidad de cada país.

La iniciativa reunirá a Argelia, Bolivia, Chile, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Indonesia, Italia, Líbano, Malasia, Pakistán, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Serbia, Turquía y Uruguay.

Embajadas y residencias diplomáticas abrirán sus puertas el sábado 24 de octubre, de 18 a 22, con visitas guiadas y actividades culturales.

La experiencia permitirá conocer lugares que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos tradicionales. Cada sede ofrecerá actividades según su propuesta, con la posibilidad de acercarse a otras culturas a través de sus expresiones artísticas, sus costumbres y su gastronomía.

La actividad será libre y gratuita, aunque algunas representaciones exigirán inscripción previa y tendrán cupos limitados. Por eso, antes de organizar el recorrido, conviene consultar las condiciones de ingreso y reservar la entrada cuando corresponda.

La Noche de las Embajadas forma parte de BA24HS, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca ampliar la oferta cultural, gastronómica y recreativa durante la noche.

Cómo vivir La Noche de las Embajadas

La Noche de las Embajadas invita a recorrer espacios históricos, disfrutar de propuestas gastronómicas y conocer otras culturas sin salir de Buenos Aires.