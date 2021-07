Lele Usuna encara su aventura olímpica en el surf

Lele Usuna desembarcó en Tokio con el objetivo de poder ser protagonista en los Juegos Olímpicos, Gentileza.

Con PCRs negativos 96 y 72 horas antes de tomar un vuelo desde California hacia Tokio, nuevos controles luego del aterrizaje y toneladas de ansiedad acumulada, el surfista argentino Leandro Lele Usuna desembarcó en territorio nipón y se instaló en la Villa Olímpica con las expectativas de ser protagonista desde el 25 de julio, fecha prevista para el histórico estreno del surf en los juegos 2020.

Usuna será el primer argentino olímpico en surf, una de las cinco disciplinas que debutarán en esta edición, y a su ilusión personal de pelear por los lugares más destacados le suma la de ver cómo la gran pasión de su vida se convierte en "uno de los deportes con más protagonismo" en esta edición.

Campeón del mundo en 2014 y 2016 de la Federación Internacional de Surf (ISA), Lele consiguió el ticket a los Juegos gracias a un guiño del destino, porque heredó la plaza del peruano Lucca Mesinas, quien obtuvo la clasificación un mes atrás en el Mundial en El Salvador, y liberó de ese modo la que ya había conseguido al obtener la medalla de oro en los Panamericanos 2019, en los que el argentino fue segundo.

"Yo había ido a los Panamericanos a buscar la clasificación, y aunque quedé segundo contra Lucca, finalmente fue la llave. En El Salvador sabía que tenía chances, fui a buscar una plaza, y también sabía que los peruanos eran mis amigos, porque si a ellos les iba bien podía liberarse un lugar y entrar", contó Usuna.

El surfista llegó hace unos días a la capital japonesa desde la costa oeste estadounidense, donde debió encarar el tramo final de la preparación, ya que no pudo volver a la Argentina después de su participación en el Mundial salvadoreño.

"Fue un escenario muy particular, con cada uno de los deportistas preparándose como pudo. Yo no pude volver a Argentina y decidí viajar a California, donde participé de un certamen en el que me fue bien, y donde tengo amigos y familia porque viví acá tres años cuando era chico", explicó Usuna.

En California entrenó junto al chileno Manuel Selman, otro de los clasificados para los Juegos, dedicó muchas horas a probar y elegir las tablas más adecuadas para las olas de Tsurigasaki, en la prefectura de Chiba, situada sobre el Pacífico, a unos 90 kilómetros al este de Tokio.

"Conozco Japón, conozco bastante la ola en la que vamos a participar, es una ola con mucha fuerza, y por eso pedí tablas chicas, más anchas", contó Usuna, quien por protocolo deberán esperar en la Villa Olímpica hasta mañana junto al entrenador Martín Iatauro, y recién entonces podrán pisar la playa para entrenar.

Usuna buscará llegar lejos en surf, una de los cinco deportes que se sumarán a los Juegos Olímpicos en Tokio. Gentileza.

Superada la espera, llegará la hora de la verdad y destacó que "la actividad del surf empezará el domingo y se extenderá hasta el 2 de agosto. Es un período de espera para aguardar las mejores condiciones de mar".