Lewandowski le ganó el premio The Best de FIFA a Messi y a Cristiano

En una nueva edición de la entrega de premios The Best de FIFA, Robert Lewandowski se llevó el premio mayor y fue elegido como el mejor futbolista del año, en una terna que compartía con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En su primera nominación, el polaco de 32 años se quedó con un reconocimiento que pocos objetarán tras un año de altísimo nivel en Bayern Munich.

El delantero ganó todo con el equipo alemán y en la temporada 2019/2020 convirtió 55 goles en 47 partidos. En la actual lleva 18 tantos en 17 encuentros.

