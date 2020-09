Ley de Auxilio al Turismo: "Es un alivio pero la solución se alcanza trabajando"

La Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, aprobada el primero de setiembre por el Congreso, ya fue publicada en el Boletín Oficial. En Bariloche consideran que llevará alivio al sector turístico aunque hay “puntos flojos”.

“El espíritu de la ley es aliviar. No es lo que necesitamos para lograr que todo el mundo llegue a la otra orilla pero es un elemento más para mantenernos a flote. Hoy la única forma de salir para el sector privado es trabajando”, planteó Martín Lago, integrante de la Cámara de Turismo de Bariloche y el Emprotur. Insistió en que “peleamos mucho para conseguir la ley; ahora debemos buscarle provecho”.

La norma prorroga el otorgamiento del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y la reducción de contribuciones patronales. Incluye bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

El agente de viajes Felipe Orticelli consideró que lo más positivo de la ley es “la devolución del 50% para los productos y servicios turísticos que se compren a través de agencias ya que esto va a generar un poco más de movimiento”.

Pero planteó que en la ley “faltan beneficios reales. Son herramientas pero llegan muy tarde. Pasaron seis meses y la actividad está muy al límite. Lo que falta al gobierno nacional es la anticipación y no resolver ya con un enchastre. La actividad está prohibida. Esto va a generar cierres de empresas”.

Lago la definió como “una ley que intenta ser un paliativo a una situación tan profunda que no alcanza. Creo que es acertado el concepto de trabajar en estimular la demanda. Es un alivio como así también las definiciones ante situaciones comerciales, como la anulación o cancelación de reservas”.

Este empresario turístico recordó que cuando arrancó la pandemia en marzo, “al turista nacional se le direccionó la reserva para posponerlas cuando pudiera viajar”.

“La ley pone un orden para ambas partes: el consumidor sabe qué esperar ante distintas situaciones y el proveedor estipula que, ante una cancelación, se puede hacer la devolución del dinero en 6 cuotas mensuales. Antes era todo junto. Entonces, le da un alivio a empresas que hoy no tienen los fondos para devolver”, puntualizó Lago.

La ley contempla los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

La norma establece una prórroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020. Y suspende por 180 días prorrogables por igual término la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Además, encomienda al Banco Central a establecer líneas crediticias subsidiadas para el sector privado y para municipios donde el turismo sea la principal actividad económica.

“Lo que no está bueno de la ley es la parte fiscal porque habla de prórroga. Y lo cierto es que la actividad está parada y nos seguimos endeudando. Además, cuando esto se reactive, Bariloche no va a tener los volúmenes históricos”, indicó Orticelli.

Lago puso como ejemplo que “la ley habla de créditos a tasas subsidiadas pero ¿quién estaría dispuesto a prestar cuando los números son tan malos? Ya pasó que ibas al banco del que fueras cliente y cuando pedías acceso a esto, te decían: ‘Pero vos no vendes nada hace 5 meses, ¿cómo me vas a devolver? Y no te los otorgaban”.

Sin embargo, consideró como necesaria la ley: “Era reclamo enorme de todo el país. Estamos una situación tan compleja que seguramente ninguna ley garantice la solución. La solución viene por el lado de empezar a trabajar”.