Libertadores: el esquema que ronda en la cabeza de Russo para jugar contra Inter

A 48 horas del duelo ante Inter de Porto Alegre, por la ida de los octavos de final de la Libertadores, aún flotan algunas dudas en el entorno de Boca.

Eduardo Salvio, quien se mostró recuperado de la lesión muscular que sufrió dos semanas ante Newell’s , es una de las dudas en el equipo: podría jugar en lugar de Franco Soldano, o arrancar en el banco de suplentes.



“El Toto está muy bien, trabaja a la par del grupo y viajará con nosotros. Estamos bien y sabemos que es un partido clave en la etapa definitoria de la Copa Libertadores”, señaló el DT Miguel Ángel Russo

Un posible equipo, aunque el DT no confirmó un once, podría ser con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Salvio o Soldano, Sebastián Villa; Edwin Cardona o Soldano; y Carlos Tevez.



Eduardo Salvio, ya recuperado de su lesión, podría ser titular o esperar su chance en el banco de suplentes. (AP Photo/Fernando Vergara)

Boca realizará este martes su última práctica antes de viajar a Brasil y existe la posibilidad de formar una línea de cinco en el fondo, con el agregado del zaguero central peruano Carlos Zambrano, en lugar de Soldano, y un ataque con Villa o Salvio, Tevez y Cardona.



Por otra parte Russo señaló que Guillermo “Pol” Fernández no jugará más en Boca. “Son cuestiones personales, no es jugador del club”, dijo Russo en referencia a Fernández, quien está a préstamo del Cruz Azul de México y que entró en conflicto con la dirigencia de Boca por cuestiones contractuales.

Sin entrar en polémicas ante la insistencia de las preguntas sobre Fernández, el DT dijo: “En mi caso llegamos hasta un punto y la decisión ya está tomada. Las negociaciones empiezan y se terminan. Punto”.



Sobre cómo rearmará el mediocampo, Russo dijo que “hay que buscar los reemplazantes, es nuestro trabajo, y se sabe que todos los jugadores no son iguales, hay de distintas características y hay que tratar de que se adapten al fútbol que estábamos mostrando. Nuestro juego no va a cambiar”, aseguró.

Con respecto a la ausencia de público en el marco de la pandemia, el DT expresó que “es una Copa rara en ese sentido, pero por mas que no haya gente -y ojalá que el publico vuelva pronto- yo quiero definir siempre de local, a mí dame siempre la revancha en la Bombonera”.