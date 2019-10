Liebreman, el superhéroe que ideó un joven dibujante cipoleño

Lautaro pasa la mayor parte de su tiempo entre lápices, gomas de borrar y hojas. Con 10 años creó su primer historieta en la que cuenta las aventuras de su superhéroe. El famoso ilustrador Juan Chavetta quiere publicar su obra.



Lautaro Samaniego tiene 10 años, vive en Cipolletti y sueña con ser dibujante profesional. Fanático de los cómics y la lectura, anhela que sus dibujos sean conocidos a nivel mundial. El reconocido dibujante, Juan Chavetta, estuvo presente en la Feria del Libro, conoció la historia del superhéroe y planea publicarlo en alguna editorial.



Chavetta recreó al personaje en la Feria del Libro de Cipolletti.

“Me gusta dibujar desde que tengo memoria, es lo único que me saca el aburrimiento, inventé otras cosas pero no los publiqué, me los guardaba para mí”, mencionó Lautaro y aseguró que “no va a parar de dibujar hasta alcanzar sus sueños”. Además, reconoció su admiración por el dibujante, Juan Chavetta y su personaje, Puro Pelo que son fuente de su inspiración.

Sueña que sus creaciones sean conocidas por todo el mundo y firmar un autógrafo en uno de sus dibujos.



Lautaro comentó que el personaje nació hace dos años con la ayuda de su padre, o como le gusta llamarlo, su ideólogo. “Pensamos en hacer un héroe que sea autóctono de la zona y nos represente”, dijo.



El montaje de la historieta lo realiza junto con su familia, el padre es la usina que genera nuevas ideas, su hermana ayuda coloreando y la madre a remarcar. “En equipo sacamos adelante a Liebreman”, expresó Matías, su papá. El pequeño dibujante se toma tan en serio sus producciones que realizó los trámites para registrar su obra.

Su madre Sabrina, detalló que su pasión es tan grande que cuando se queda sin hojas busca un diario para seguir dibujando. “La mente de Lauti va mucho más allá de lo que puedo imaginar, focaliza todo lo que siente sobre el papel”, remarcó.



Su primer cómic tiene como protagonista a Liebreman, el superhéroe junto con su compañero el Chico Cuis se encargan de frustrar los malvados planes de los villanos que quieren atacar el medio ambiente. Las historias de los primeros capítulos transcurren en ciudades como Allen, Cipolletti, el Lago Pellegrini y General Roca.

La historieta tiene cinco capítulo.

Los principales enemigos a los que se enfrenta el paladín son: Humanoide, Metanman y su ejército de soldados bomba. Por el momento las hazañas del Guardián de la Patagonia llevan cinco capítulo y se comparten a través de sus redes sociales. Su creador comentó que “no van a parar de salir”.

También diseñó un juego de cartas coleccionables, un juego de mesa y hasta tiene un traje con el que encarna al superhéroe en público. “El disfraz me ayudó a hacerlo una persona que me seguía”, relató.

Su personaje llegó a la Feria

El ilustrador, Juan Chavetta, conoció a Lautaro el año pasado. “Este año vino, charlamos y me fue a ver cuando pintaba. Estuvimos en contacto, la mamá me mandaba mensajes de lo que iba haciendo”, contó Chavetta.

En uno de los encuentros que mantuvieron, pudo conocer a Liebreman e intercambiaron versiones del héroe. “La idea es de ver si podemos hablar con una editorial. Si sale el año que viene presentarla juntos. Nunca me pasó algo así. Me terminé encariñando con Lauti”, contó.



Chavetta se presentó por tercera vez en la Feria del Libro de Cipolletti. En su última visita brindó charlas a las que asistieron chicos de muchos colegios. “Este año pudimos hacer una actividad junto con el grupo de Juglares Juglares y mezclamos música y pintura”, señaló Chavetta.



También comentó que terminó de diseñar un nuevo libro, de un escritor brasileño que cuenta la historia de un hipopótamo y añadió que arrancó con una nueva historieta de la famosa Puro Pelo. Mañana será la última jornada de la Feria del Libro de Cipolletti.