Liga de Río Colorado: Buena Parada postergó el festejo de Juventud

Por la fecha 13 del torneo apertura, “Copa Diario Río Negro”, Juventud Agraria (en primera) y Atlético (en cuarta) tenían todo preparado para festejar el campeonato, pero Buena Parada se interpuso en el camino impidiendo las coronaciones anticipadas, estirando el suspenso una semana más.

El ‘‘agrario’’ llegaba al estadio “Corto Melo”, con la premisa de llevarse los tres puntos y volverse a Algarrobo con la copa en la mano. Por su andar arrollador, en la teoría parecía que no tendría problemas para resolverlo.

Además, Buena Parada presentaba un equipo disminuido con varias bajas importantes, por expulsiones y lesiones. Sin embargo, el amor propio, la garra, el esfuerzo y la experiencia de los más “veteranos”, taparon los huecos.

Agrario fue un equipo desconocido, sin ideas, desdibujado y no supo resolver como llegar con claridad al arco defendido por Diego Pascual. Inclusive, la visita nunca pudo aprovechar el hombre demás que tuvo por más de 50’, tras la expulsión de Rubén Carra. Fue empate sin goles.

Ahora el verde de Agrario en su casa deberá ganarle a Villa Mitre si quiere lograr su segundo título desde que se incorporó a la Liga de Río Colorado.

En el “Arturo Prat” se vivió un entretenido juego, con alternativas cambiantes donde Atlético y Defensores empataron 3 a 3. Diego Romero en dos ocasiones y Nicolás Kirof marcaron para el colono. Ignacio Iturrioz (2) y Danilo Escala hicieron lo propio para el local.

Además, Villa Mitre ganó sobre la hora con gol de Tomas Storn por 1 a 0 a Barrio Unión.

El jueves La Adela esperará a Buena Parada y el domingo jugarán Juventud Agraria vs Villa Mitre, Defensores vs Independiente, Barrio Unión vs Atlético.

Tabla de posiciones en primera: Juventud Agraria 25 puntos, Buena Parada 18, La Adela 17, Defensores, Atlético 13, Independiente 12, Barrio Unión 11, Villa Mitre 10.

Tabla de posiciones en cuarta: Atlético 30, Buena Parada 22, La Adela 18, Juventud 16, Barrio Unión 15, Independiente 9, Defensores 8, Villa Mitre 7.