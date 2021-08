Lionel Ferro debutó en ShowMatch y y cosechó elogios de todo el jurado

El ritmo de cumbia trajo nuevas parejas a ShowMatch y, este lunes, fue el turno de Lio Ferro, el influencer que se hizo famoso gracias a su participación en Soy Luna, la ficción de Disney protagonizada por Karol Sevilla. Acompañado por su mujer, Amira Chediak, y su hija Roma, el joven de 26 años hizo su debut en la pista de Marcelo Tinelli.

“Es un placer estar acá, vos siempre de chiquito estás en mi casa en la televisión de toda mi familia. Estar acá es como un flash, me acuerdo que mi abuelita que está en el cielo siempre te miraba y agradezco estar acá porque ella era muy fanática tuya”, expresó muy contento. En una previa distendida con el conductor, el actor resaltó el talento de su partenaire, Camila Lonigro, que hasta ese momento formaba parte del staff de bailarinas del programa.

“¿Tu mujer no es celosa que estés acá?”, lo consultó Tinelli. A lo que el también cantante respondió: “Y, no sé”. En ese momento, la cámara enfocó a Amira, quien tomó la palabra. “Vamos a ver cómo se porta”, lanzó ella. Y agregó: “Yo miro LAM todos los días, así que por Ángel me entero de todo”. Después de ese instante de tensión, el conductor cambió de tema y le preguntó al influencer con quién bailará la salsa de a tres, abriendo la posibilidad de que sea con su pareja. “Le dije a Ami, pero al final viene Mica Viciconte”, contestó.

Luego de brillar bailando “Bésame”, llegó el momento de las devoluciones del jurado, que lo llenó de elogios. “Estuvo muy bueno, chicos. Me gustó la coreo, me encantó Camila y me gustó mucho Lío. Es muy difícil, la coreo era complicada. No parecía un debut, parece que ya estás con el ritmo del certamen, así que chicos, guarda con los celos, bienvenidos”, les dijo De Brito, que los puntuó con un nueve.

Pampita, que tenía el voto secreto, les expresó: “¡Qué linda sorpresa! Dije: ´¿Bailará este chico? ¿Tendrá el talento para esto?´ Y salieron y arrasaron. Me encantó todo lo que hicieron, el acting, la conexión que tuvo la pareja, Cami es un bombón. Frescos, alegres, divinos, relajados”.

“Yo festejo el atreverse, me encanta que estés acá. Entiendo que sos como pez en el agua en otro ámbito. Se ve la gratitud, las ganas de estar acá, Cami merecido, disfrutalo. Vino un aire fresco, nuevo, con fuerza, nos dio energía y alegría”, dijo por su parte Guillermina Valdés, que los premió con la nota máxima. En sintonía con ella, Jimena Barón también celebró la incorporación de Ferro a La Academia: “Qué bueno tenerte acá, adhiero a mis compañeros en este caso, una sorpresa muy grata. Hay que entrar con un certamen ya avanzado, con tantos participantes. Para mí era muy importante el primer impacto, la primera pisada. Yo creo que van a ser mis preferidos de los nuevos”. Acto seguido, se refirió a la bailarina: “Vos sos hermosa, es una cosa tremenda, después te pusiste a bailar y sostenés, estás con mucha alegría”. En ese momento, la emoción invadió a la joven que no pudo contener las lágrimas y le agradeció las palabras a la jurado, que también les puso un diez.

Por último, fue el turno de Hernán Piquín. “Bienvenidos a este nuevo equipo, me gustó. Cami sos fuego, sos preciosa, las piernas, los pies, sos divina. Lio, creo que por ser tu primera vez estuviste muy bien, atento al acting. No puedo decir mucho porque es tu primera aparición acá, pero mi nota es ésta”, dijo al tiempo que lo puntuaba con un siete. De esa forma, cosecharon 36 puntos, uno de los puntajes más altos de la ronda hasta ahora, que prácticamente les asegura su pase a la salsa de a tres.

