Lionel Messi: «Llegué con lo justo, hace mucho no juego pero estoy bien»

Argentina y Brasil protagonizaron un partido muy peleado y no lograron sacarse ventajas en San Juan por la 14° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Tras la igualdad, Lionel Messi destacó el punto, aseguró que llegó con lo justo al clásico.

«Llegué con lo justo más que nada por ritmo, hace mucho que no juego y me falta agarrar ritmo de juego. En lo físico estoy bien, pero hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar éstos partidos que exigen mucho. De a poco voy a agarrar ritmo y espero terminar bien el año», aseguró el capitán albiceleste después del partido.

Sobre la parejo del trámite el encuentro y la cantidad de faltas que cobró el árbitro Cunha indicó: «Sabíamos que siempre es duro jugar contra Brasil, iba a ser trabado con mucho roce. Por momentos se hizo difícil jugar».

«Estábamos convencidos que podíamos ganarlo. Intentamos jugar todo el partido, en el segundo tiempo se rompió un poco más el trámite y encontramos más espacios. Lo importante es que no perdimos, que seguimos bien, estamos creciendo y ojalá la fecha que viene podamos clasificar definitivamente», concluyó Messi.

Rodrigo De Paul también habló con la prensa tras la igualdad y se mostró conforme con el resultado a pesar del empate. «Nos vamos contentos, estamos más cerca de Qatar. Ahora descansar y en enero a prepararnos otra vez», comentó.

«Éstos clásicos son lo más lindo de todo. Queríamos regalarle un triunfo a la gente pero no se pudo. Nos tenemos que ir contentos por el compromiso de éste equipo», agregó.

Sobre el desempeño del árbitro del encuentro comentó: «Queríamos que el partido sea más dinámico, cobró muchas faltas, estos partidos son de contacto. Varias veces se tardó en algunas pelotas parada y le sacó la dinámica que buscábamos, si sabía llevarlo era un espectáculo más lindo de lo que fue».