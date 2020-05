Lorena Iturrioz escribe microrrelatos que iluminan una problemática

Lorena Iturrioz escribe desde muy chiquita, su infancia fue rodeada de libros. La lectura y escritura siempre fueron moneda corriente en su casa y ella siempre las eligió. A fin de año editó su primer libro de microrrelatos: “La aguja del tiempo”.

Aunque ella dedicó gran parte de su vida a escribir poesía y micropoesía, el libro estilo fanzine publicado por el editorial independiente “Lo hago como puedo”, recopila cinco micrrorelatos escritos por ella desde el año 2015.

“En este caso son microrrelatos de temática de género y el objetivo es traer visibilidad sobre esto. Es aportar desde la literatura al tema que se viene visibilizando”, confió en diálogo con Río Negro la escritora que también es artista plástica, muralista y acompañante terapéutica.

Y agregó: “Son relatos ficcionales pero que son historias que pueden ocurrirle a cualquiera. La idea de la literatura, un poco, es generar una identificación con los personajes y con lo que sucede. Son historias de chicas y de chicos”.

Mi objetivo es aportar visibilidad desde la literatura a todo lo que está pasando” Lorena Iturrioz

Pero además, Lorena, subrayó que “son cinco microrrelatos con historias que está buenas para llevarlas al cine, o hacer un corto. Siempre mi idea fue que le llegue a alguien de esa rama del arte para transformarlo en imágenes. Quienes lo leyeron me dicen que son textos muy visuales y que se van imaginando las historias”.

Sobre los objetivos detrás de “La aguja del tiempo”, la autora agregó que es una forma de difundir la actividad literaria. “Desde ya imprimir un libro y publicarlo es difundir la literatura, que es lo que vengo haciendo hace un tiempo”, señaló.

Lorena usa sus redes sociales como una plataforma para socializar esos textos que escribe desde hace varios años y que comenzó de manera autodidacta.

“Escribir es una actividad que la hago desde chiquita, escribir y leer, en mi casa siempre fui alentada a eso. Mi madre siempre traía libros, siempre estuve en un universo de bibliotecas. Y de grande ya empecé a tener mis propios escritos, a darle forma, siempre de forma autodidacta pero vinculándome a lo largo de mi vida con personas que escriben y ellos también me han dado pautas o devoluciones y así fui creciendo mucho”, contó ella sobre su inicio en el mundo de las letras.

Me siento muy cómoda con la micropoesía, me gusta mucho la capacidad de síntesis, no me gustan los textos muy largos, ni a mi leerlo, ni tampoco escribirlos" Lorena Iturrioz

Y siguió: “En el año 2017 encontré un grupo de poetas, No taller no literario se llamaba el grupo, con el que nos juntábamos a escribir libre, y eso también afinó muchísimo mi escritura porque ese intercambio con los pares es excelente para la evolución”.

Sobre sus gustos como escritora confió que prefiere, siempre, los textos minimalistas y que el apoyo de la gente respalda su decisión de seguir produciendo en formatos cortos. “Me siento muy cómoda con la micropoesía, me gusta mucho la capacidad de síntesis, no me gustan los textos muy largos, ni a mi leerlo, ni tampoco escribirlos. Es un proceso creativo, en este momento me gusta lo minimalista, y también le gusta a la gente, entonces eso me motiva a seguir indagando un tiempo más en este género”.

Pese a eso, la autora regional no descarta en un futuro apostar por formatos más largos. “El microrrelato es todo un desafío, escribir de corrido, meter personajes, es lo que me va llevando a un cuento largo o una novela, en el futuro, no ahora”, contó.

"La aguja del tiempo” salió a la luz en agosto del año pasado, las impresiones se realizan en tiradas cortas y, justamente, ahora la autora piensa en volver a editar algunos ejemplares. Quienes quieran deberán contactarse con ella vía redes sociales.

Escritura en tiempos de cuarentena

El aislamiento social, preventivo y obligatorio obliga a muchos a quedarse en sus casas. Para algunos son tiempos aburridos en los que no encuentran actividades que reemplacen sus salidas, pero para otros son tiempos de producción.

Más allá de la crisis económica que genera el parate en el arte, hay muchos artistas, como Lorena, que aprovechan estos tiempos para hacer lo que más disfrutan sin interrupciones.

“Para la escritura este tiempo de encierro y aislamiento social, aunque uno también se relaciona con el mundo pero de otra forma, es óptimo. Seguí escribiendo, seguí produciendo, tengo ganas de un próximo libro que estaba en camino y que la idea es sacarlo este año, aunque ahora se frenó todo”, señaló Lorena Iturrioz al respecto.

“Dentro de la tristeza del panorama mundial, es un momento creativo, puedo desarrollar la actividad de escritora”, confió quien desde su trabajo de acompañante terapéutica también intenta abrir el mundo del arte a las personas con quienes trabaja.