Lorena Riquelme: una de las voces de Neuquén en Cantoras.ar

Un día de octubre, en plena pandemia, el celular de Lorena Riquelme sonó. Del otro lado estaba Alejandra Lazcoz, quien resultó ser la productora e ideóloga de Cantoras.ar, un disco sumamente federal en el que las protagonistas son todas mujeres. Le ofreció a la neuquina ser parte de esta placa y la respuesta, por supuesto, fue un “sí” rotundo.

“En octubre me llamó para contarme la idea que tenía de hacer un material federal con mujeres cantoras y obviamente dije que si, fue en plena pandemia, fue súper complicado porque teníamos un plazo para mandar los materiales y en mi caso que tengo la banda fue complicado juntarnos, pero gracias a Dios fue posible”, recordó y resumió la folclorista de este suelo.

Claro, es que una vez que aceptó había que poner las manos a la obra y, una vez más, la pandemia lo complicó. Entre los contagiados y los límites para circular y juntarse, el grabar los tres temas que Lorena aportó al disco nacional no fue nada fácil.

Pero finalmente todo se alineó: decidió tomar dos canciones que ya estaban grabadas y el tema nuevo los sacó en combo con otro proyecto nacional del que participó. “Yo tuve la suerte que justo empezaron a salir cosas aunque no eran tocar en público. Tuvimos que hacer un video para el programa de Nación Músicas Esenciales y ahí pudimos hacer el combo gracias a los chicos de Cultura de Provincia me hicieron la gamba para que podamos hacer también esta grabación”, contó ella en diálogo con RÍO NEGRO.

Así los tres temas llegaron a destino y a tiempo. Se trata de “Viento del sur”, “Al sur del viento” y “Dijo la chacarera”. El primero fue el que especialmente se grabó para Cantoras.ar y es una canción de Javier Camino que, como el resto, contó con la técnica de Daniel Iseas.

Sobre la elección de las canciones, Riquelme confió que la primera, la chacarera, la eligió “porque me gusta la música, me gusta como suena, me gusta su letra”, pero que las otras dos fueron para dar a conocer la Patagonia y Neuquén.

“Son dos temas patagónicos representando a nuestra Patagonia, y a nuestra provincia sobre todo, porque son canciones que hablan muy bien de nuestra tierra. Siempre trato que conozcan nuestra música, mas con el alcance que tiene este material, la idea desde un principio fue que conozcan nuestra música”, subrayó la cantante neuquina.

Pese a todas las complicaciones que surgieron en el camino, producto de la pandemia misma, la participación en este disco federal y femenino, fue para la neuquina como “una ventana por donde entró el sol. En toda esta pandemia entro un rayito de luz para poder iluminar este bello material”, según su propia definición.

“Sumó un montón, este ha sido un año totalmente parado para la música y sumó un montón porque también fue un incentivo para sentir que no estoy parada, que estoy proyectando algo para el futuro”, agregó Lorena.

Pero además la música que comenzó su camino a los 13 años sintió una gran emoción al ser convocada para un material de este tenor. “Fue una emoción… porque estamos tan lejos siempre de todo eso, porque Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, y de repente que te llamen de Buenos Aires y te digan nos gustaría que este tu voz en el material, para mi es una emoción tremenda como música, como cantora de Neuquén y más poder hacer lo temas que me gustan”.

Y puntualmente sobre la iniciativa de un disco íntegro de mujeres, Riqueleme señaló que significa “es algo histórico, no hay mucho espacio para la mujer, entonces está bueno que se vea, que se visibilice, que hay mujeres, que hacemos música y música de todos los géneros, porque acá hay un abanico terrible de mujeres del país”.

Es que cantoras tiene 112 temas interpretados por 46 mujeres de casi todas las provincias del país. Y como si eso fuera poco cuenta con el madrinazgo de Patricia Sosa.

Las mujeres sean unidas por la música

“Cantoras.ar es un acto estético histórico y único donde 46 intérpretes a través de 112 temas nos dicen estamos unidas para, desde la belleza y la magia del arte, potenciar la fraternidad y la prosperidad, conjurar la paz y la alegría, gestar la plenitud y la compasión, e invitar al amor, la justicia y la igualdad para las almas y para el mundo”, dice la descripción del material que gestó e ideó Lazcoz Producciones.

Su estética violeta, por supuesto, que no es casual. Es que es un disco que busca ser “una llave para que las mujeres podamos soñar, empoderarnos; para abrir más puertas, crear nuevos caminos y derribar muros”. Y que en ese sentido lucha para que cada vez más sean las mujeres en los escenarios y en todas las áreas artísticas y culturales.

De Cantoras.ar participan cantautoras e intérpretes, emergentes, de trayectoria nacional; y desde distintos géneros musicales. Y cada una muestra la argentinidad y la vivencia femenina desde su prisma.

“Ellas le cantan al amor, al arte, al paisaje de sus provincias. Denuncian tipos de violencia, alienación e injusticia. Y nos invitan a vivir el momento y a recordar nuestra capacidad de ser inmensas y cambiar el mundo”, cuentan desde la producción del disco federal.

Y remarcan que como Cantoras.ar nació en pandemia, en plena cuarentena estricta, “hay aquí mucho esfuerzo, organización y profesionalismo. La idea de la productora surgió desde el deseo de transformar este 2020 en un año de resultados positivos”.

En este disco hay mujeres de Jujuy, Salta, Santiago del Ester, Tucumán, La Rioja, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Buenos Aires y La Pampa. Pero también están las neuquinas Adriana Focarazzo, China Town y Estefanía Durán, además de Lorena Riquelme; y la rionegrina Toly Hernández.

Sin dudas, la invitada especial de la placa que reúne los géneros canción, tango, baladas, chamamé, mantras, lírico pop, melódico, música popular con aires de rock, urbano, fusión latinoamericano, folclore, folclore latinoamericano, flamenco, vallenato, rock es Patricia Sosa, que aceptó ser la madrina.

¿Quién es Lorena Riquelme?

Es una cantante neuquina que ha forjado su carrera musical desde los 13 años, basada en la perseverancia y el sacrificio, pero que desde su niñez ha estado rodeada de guitarras.

Creció escuchando a sus tíos y su padre, quienes incentivaron su pasión por la música nacional. De a poco fue aprendiendo a empuñar una guitarra y fue entonces que sin darse cuenta ya estaba en los escenarios.

Después de casi 30 años, Riqueleme ya cuenta con una carrera afianzada en su voz y el respaldo de una banda consolidada en lo musical: “Los Merengüetos”.

Víctor Villegas (guitarra y dirección Musical), José Luis Tapia (guitarra base), Julio Guillermo Holgado (batería - percusión), Walter Ñancufil (bajo), Renzo Hernández (saxo), Gonzalo Garbalena (trompeta), y Cappe (trombón) son quienes acompañan a la música neuquina y con quienes grabó su primer trabajo discográfico “Soy de la misma tierra” (2017).

Se trata de un material grabado en estudio «El mamut» de Neuquén capital que recorre distintos ritmos del país y con un estilo muy propio.

Lorena se ha presentado en muchos festivales a lo largo de su carrera artística tanto en la región como en el país.

Pero además, durante la cuarentena por el coronavirus quedó seleccionada entre más de 600 participantes del mundo para ser parte de la canción “Vamos los dos”, escrita por Manuel García, producida por Ariel Lavigna, donde canta junto a 82 participantes de distintos lugares del mundo, y su voz que representa a Argentina.