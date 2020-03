Los artistas locales de la Fiesta de la Actividad Física

Durante febrero muchas bandas regionales empezaron a competir en un concurso que organizó la Secretaría de Cultura de Cipolletti, un encuentro que a su vez juntó a muchos viejos amigos. Es que los artistas emergentes se conocen y forman parte de un mismo circuito cultural que durante años -y a veces décadas- recorren para encontrarse con sus públicos. Siempre a puro pulmón. Jóvenes -y a veces no tanto- son vecinos del Alto Valle y desde mañana compartirán su arte desde uno de los grandes escenarios populares de la zona.

De este concurso de bandas salieron tres ganadores que tocarán, uno cada noche, en la Fiesta Nacional de la Actividad Física, organizada por el municipio de Cipolletti. Pero hubo más: el premio incluyó 50 mil pesos para cada conjunto. Anitnegra, “Medieval” y la folclorista mendocina radicada en la ciudad Lourdes Borgi, fueron los elegidos para darle una impronta local a esta fiesta que contará con los shows de Kapanga, el Polaco, Banda XXI y El Choque Urbano, entre otros.

La mayoría de bandas que pasaron por la contienda se compone de amigas y amigos que algún día se encontraron para hacer lo que aman. Sus trabajos no siempre tienen que ver con la música, como Lourdes, que se dedica a la repostería. Los chicos de Medieval trabajan en empresas privadas, casas de electrodomésticos, y algunos son profesores de música. Vivir del arte no es nada fácil y la oportunidad de tocar frente a miles no pasa desapercibida para estos emprendedores de la cultura que tienen, siempre, una historia única y singular.

Sin dudas, quienes cargan con más antigüedad son los Anitnegra, que hace unos 20 años empezaron con La Nocturna, un grupo de covers que tuvo su primera temporada en el verano de Las Grutas. Aquella experiencia, dicen, fue lo que imprimió en sus temas la variedad de ritmos y géneros que abarcan, desde el rock, , reggae, la murga, y a veces un poco de samba.

Anitnegra es, de las tres elegidas, la banda con mayor recorrido en escena.

No hace mucho que publicaron su primer disco con 12 temas propios, pero ya están trabajando en su nuevo material. De hecho, invertirán en ese objetivo el premio de 50 mil pesos que ganaron en el concurso de bandas. “Estamos haciendo de todo para juntar el dinero, vendemos comidas, hacemos pastas. El disco va a salir bastante caro, pero porque lo queremos hacer de la mejor manera”, explicó Julio Sierra, su cantante.

Durante esta semana pasada estuvieron muy compenetrados revisando la lista que tocarán y atendiendo los detalles técnicos, para que todo esté perfecto a la hora del gran show. Serán los primeros en sonar sobre el escenario que estará en el predio de la calle Rivadavia y Pacheco.

“La banda nació una tarde de mates para hacer la música que nos gustaba, con la onda de Rata Blanca”. Mauro Muñoz, guitarrista de Medieval

Medieval está cerca de cumplir su cuarto año de vida, y sus integrantes son Mauro Muñoz en primera guitarra, Marcos Muñoz en segunda guitarra, Gustavo Peralta en la voz, Juan Mella al mando de la batería y Fito Tapia con su bajo. Son de Cipolletti, y algunos de Neuquén. La propuesta surgió de Marcos y Mauro. “La banda nació una tarde de mates, se nos ocurrió tener una banda para hacer la música que nos gusta, con la onda de Rata Blanca”, recuerda Mauro. Al poco tiempo conocieron a Hugo Bistolfi, el tecladista de ese conjunto.

Ahora están terminando de pulir su sonido, y Bistolfi les ofreció grabar el material, e interpretar los teclados. “Nos abrió muchas puertas”, reconoce. Les toca subir a las tablas de la FNAF el sábado, cerca de las 23.

Lourdes Borgi nació en Malargüe, provincia de Mendoza, y hace casi 20 años que abandonó sus pagos en busca de alguna mejor promesa laboral. Llegó a Neuquén y se instaló en Buta Ranquil, luego se mudó a Plottier y más tarde pasó 12 años en la capital neuquina. Solo lleva dos años en esta ciudad, pero asegura que la ciudad la adoptó. “Pienso quedarme aquí y echar raíces con mi familia”, afirmó.

“Para nosotros fue una sorpresa quedar seleccionados en el concurso, había bandas buenísimas, y por eso estoy muy agradecida”, sostuvo. Ella se dedica a la repostería, y Sergio, su pareja, la representa. Planean usar el dinero para grabar un demo.

Tiene preparado un show con músicos invitados y una pareja de bailarines, con siete artistas en escena. Le tocará cantar justo el 8 de marzo, coincidente con el Día Internacional de la Mujer.