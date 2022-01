Los autotest llegarán a la región a fin de mes y costarán unos $ 2.000

La autorización otorgada por la Anmat para la venta de autotest de covid-19 generó ayer un fuerte aumento de las consultas en droguerías y farmacias de todo el país. Y según las primeras estimaciones, los productos podrían llegar a la región de Río Negro y Neuquén a fines de enero, con un costo que oscilaría entre los 2.000 y los 2.500 pesos.

“Se otorgó la autorización de cuatro marcas, ahora falta que comience el proceso para que las droguerías lo compren y luego los distribuyan a las farmacias”, explicó Roberto Zgaib, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Por su parte, en Neuquén se organizó rápidamente una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud y del Colegio de Farmacéuticos. El objetivo fue acordar la logística para el registro de los datos de las personas que compren el autotest y cómo se transfieren esos datos al Estado.

Para Zgaib, la importación de los test descomprimirá el sistema de público de salud y permitirá a las personas interesadas saber si están enfermos de covid-19.

Pero aclaró que todavía quedan dudas, porque las personas podrán comprarlo, pero deberán informar a la farmacia el resultado del estudio.

“Todavía no sabemos qué pasará si esa persona no responde el resultado al personal farmacéutico. Es información que todavía no se ha suministrado”, explicó el titular del colegio rionegrino.

Lo que sí aclaró el farmacéutico fue que el producto tendrá un código y la persona que lo adquiera estará identificada.

Otro de los temas a tener en cuenta es que no servirá para justificar una ausencia laboral o una licencia, ya que para ello se necesitará una confirmación de la infección con PCR, que sea certificada por un profesional bioquímico.

Los productos aprobados el miércoles a última hora son Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing.

Los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los mismos fabricantes.

Sobre ese procedimiento, el protesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti, detalló ayer cómo utilizar estas pruebas y aclaró que “no tiene nada que ver con el hisopado”.

“Usted va a llegar a la farmacia para comprarse un autotest para usted, un familiar o más de uno. La farmacia va a asociar el DNI del paciente con el número de serie, porque sí o sí cada cajita va a tener un número individual de serie, y la farmacia va a pedir los datos básicos como fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. Con esos datos, se va a imprimir un código QR que se va a llevar el paciente”, indicó Pesenti en cuanto a cómo comienza el proceso en las farmacias.

Sobre el momento de realizarse el testeo, explicó que “cuando la persona se haga el test en su domicilio, con cualquier celular, leyendo este código QR le va a salir en la pantalla para que informe el resultado. Primero, le va a decir que ese test corresponde a tal persona, para que no haya problemas si en una casa hay más de un autotest dando vueltas”.

Sobre cómo deberá la persona practicar la prueba, Pesenti aseguró que es un método “sencillo” y que “no tiene nada que ver con el hisopado, porque todos los hisopados de hoy son de uso profesional, la toma de muestra implica que sea con un hisopo nasofaríngeo, que es un hisopo más largo que ingresa totalmente a la fosa nasal y después también a la faringe”.

“En cambio, dentro de los autotests hay uno que ingresa al país que es de saliva y otros, nasales. En estos últimos el paciente, con un hisopo que es mucho más cortito, no ingresa más allá de uno o dos centímetros en la fosa nasal, hace cinco veces círculos en cada una de las fosas y ese es el hisopo que coloca en la solución”, explicó.

El dirigente señaló que desde la COFA pidieron una reunión con los cuatro laboratorios importadores para hoy o el lunes, así se logra un precio “uniforme” para todo el país y “accesible para la población”. Aclaró, además, que estos diagnósticos no van a desplazar a los centros de testeo. “Esto viene a colaborar, no viene a reemplazar nada”, manifestó.

Mientras tanto en el hospital continúan recibiendo pacientes contagiados con Covid-19. (foto: Juan Thomes)

Ocho respuestas rápidas para los usuarios

El laboratorio Roche, uno de los autorizados por la Anmat para importar y comercializar autotest en todo el país, difundió ayer información acerca de este procedimiento, para sacar dudas a la población.

¿Es un PCR?: No. Es un test rápido orientativo para la auto detección de antígenos de SARS-CoV-2. Para una mejor maniobra de recolección de muestra, el tamaño del hisopo varía en relación a los comúnmente utilizados en los ensayos de PCR. Cada kit de producto cuenta con una guía de referencia de instrucciones de uso a fin de facilitar el testeo hogareño. Las instrucciones buscan colaborar con el paciente en el procedimiento, y a su vez ayudar a obtener un resultado efectivo.

¿Cómo se realiza? ¿Debe enviarse a analizar?: Se hace un barrido con el hisopo en ambas fosas nasales, se gira cuatro veces, durante quince segundos por cada fosa nasal para recoger la muestra adecuadamente. Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos quince minutos para obtener un resultado. No se debe enviar a analizar: el autotest SARS-CoV-2 hogareño arroja un resultado a partir de los 15 minutos de tomada la muestra, que debería aparecer entre los primeros 15 y 30 minutos. No se debe considerar el resultado del test antes de esos 15 minutos o después de los 30 minutos, dado que puede inferir un resultado falso.

¿Qué porcentaje de efectividad tiene? En una comparación cara a cara con las pruebas de reacción en cadena de polímeros (RT-PCR), el estándar de las pruebas de SARS-CoV-2 dentro de los entornos de laboratorio clínico, el auto muestreo del paciente y la autoevaluación con el autotest hogareño SARS-CoV-2, la prueba nasal mostró una sensibilidad del 82,5%. Este valor representa la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los pacientes portadores activos del virus. La especificidad fue del 100%, lo que representa la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los pacientes sin el virus.

¿Cómo se descartan las muestras? Cada muestra es totalmente descartable como cualquier otro tipo de residuo no patogénico ya que el buffer que contiene el reactivo inactiva el virus para un descarte seguro.

¿Para qué perfil de paciente está indicado? El test se lo puede realizar cualquier persona, sintomática o asintomática mayor de 18 años. En caso de necesitar realizar el test en niños, la muestra y el test deben ser realizados siempre por parte de un adulto para su correcta utilización. Para adultos mayores de 61 años es recomendable disponer de alguien que ayude en la realización del test y la interpretación de los resultados.

¿Indica qué cepa de Covid se detecta? El test no indica a qué tipo de cepa pertenece la carga viral. El test da una respuesta positiva/negativa a la presencia de virus en la muestra del paciente. El test identifica la infección actual durante la etapa crítica de contagio de COVID-19, mientras el virus esté presente en grandes cantidades en el tracto respiratorio.

¿Sirve como resultado oficial para viajar? No. El test no está validado por ninguna entidad oficial como prueba habilitadora para viajes de cabotaje o internacionales.

¿Sirve para casos de contacto estrecho? Si, puede utilizarse como test orientativo de diagnóstico para personas que sospechen estar contagiadas.