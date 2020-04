Los cheques de ayuda social por el coronavirus emitidos por EEUU llevarán la firma de Trump

La firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparecerá en los cheques de hasta 1.200 dólares que recibirán en las próximas semanas miles de hogares estadounidenses de bajos recursos, para aliviar los posibles efectos económicos de la pandemia de coronavirus, informaron medios norteamericanos.

La medida, sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, que había sido negada por el propio mandatario hace algunos días, fue confirmada por fuentes del Departamento del Tesoro citadas por varios medios norteamericanos.

Según The Washington Post, en la parte delantera de estos cheques aparecerá la leyenda "Presidente Donald J. Trump", una decisión que obligaría a modificar la impresión de los cheques y, por lo tanto, retrasará varios días la entrega de la ayuda.

Por norma general, en este tipo de documentos va impresa la firma de un funcionario público, pero nunca llevó la del presidente, por lo que varios congresistas demócratas acusan a Trump de intentar sacar rédito electoral de una ayuda que fue aprobada inicialmente por el Congreso.

El 3 de abril, en una conferencia de prensa el mandatario norteamericano había asegurado que no quería que su nombre figurase en los cheque de ayuda social.

"¿Quiero firmarlas? No" aseguró entonces en relación al reparto de casi 300 millones de dólares, que no obstante no dudó en considerar como "una iniciativa de la Administración Trump", recoge Bloomberg.

En su carrera hacia la reelección, el presidente norteamericano colocó en el centro de la escena los buenos resultados económicos conseguidos como uno de sus principales logros, un recurso que las últimas semanas se topo con la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

En las últimas tres semanas, unos 16 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo, una cifra récord en la historia del país.

A nivel sanitario, Estados Unidos se convirtió en el epicentro mundial del brote de Covid-19 al registrar las mayores cifras tanto de contagiados (unos 610.000) como de fallecidos (26.000), según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.