Mar del Plata

Incómodamente ubicados como es su costumbre, los “ni-ni” (ni pobres ni ricos) se acorazan. Saben que serán el blanco perfecto una nueva vez, avisada pero desoída como siempre. No pregunten por qué entre sorna y desaliento se alinean malhumorados tras cajeros automáticos vacíos, ni cuál es la razón por la que tantos “te lo dije” chocan cacofónicos en los más diversos escenarios, el súper, la agencia de viajes, el banco y el solitario rellano de alguna plaza, porque si alguien respondiese no sería conveniente el reproducirlo.

Asistimos pues al más veloz desencanto de “los del medio” que con más y más variados impuestos sobre sus ya magras vidas serán obligados a solidarizarse con el gran monstruo del Estado. De los pobres ya nos se habla, ¿será que siempre existieron? O que el ayudar a quien en verdad lo precisa no reditúa… Lo cierto es que los escuetos recursos de la clase media, ahora más oprimida, no serán para ayudarlos a ellos. Y aunque no es novedad, al parecer algunos no lo creían.

Karina Zerillo Cazzaro

