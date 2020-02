Los detalles del duro momento de Cipolletti y el cambio de entrenador

Después de perder 5 a 0 de local, no había más opciones que la salida del entrenador. Gustavo Coronel y la directiva de Cipolletti resolvieron cortar el vínculo de común acuerdo y ayer se lo comunicaron a los jugadores.

La derrota con Olimpo por la fecha 20 del Federal A fue el detonante para que el DT dejara su cargo, pero no es la única razón.

En lo que va de la 2019/2020 a Cipo le faltó regularidad. De local tuvo pocos buenos partidos y de visitante rescató puntos con más ímpetu que juego, pero la mayoría de ellos fueron empates.

La clasificación al cuadro principal de la Copa Argentina tras igualar en los dos partidos y aprovechar el gol de visitante fue un oasis. Los cuestionamientos para con Coronel daban vueltas por la Visera desde antes del partido con Olimpo. El resultado habla por si solo y el cambio de entrenador se hizo inevitable y necesario.

La directiva se movió rápido y disipó la danza de nombres, que varios bailaron en las primeras horas de ayer, con la confirmación de Sergio Priseajniuc.

Luego de su salida de Altos Hornos Zapla por problemas de salud, el DT quedó sin club y eso facilita su llegada. El nombre ya había sonado en momentos donde Víctor Zwenger y Duilio Botella fueron elegidos para sentarse en el banco cipoleño.

Las referencias deportivas de Priseajniuc son positivas y el ascenso al Federal A que obtuvo con Villa Mitre de Bahía Blanca es un antecedente importante.

Su recorrido por categorías de ascenso certifica que se trata de un técnico que conoce la categoría y tiene un perfil que puede cambiar la realidad del equipo.

Con esa intención fue contratado y arribará en las próximas horas a la región para sellar oficialmente su arribo al Albinegro. Cipo vuelve a apostar por un DT ‘‘de afuera’’ con la esperanza de poder aprovechar las 9 fechas que quedan para meterse en zona de clasificación para luego pelear por el ascenso. Será acompañado por Luciano Giusti como Preparador Físico y buscan un ayudante de campo que tenga pasado futbolístico en el club.

La tormenta y el balance

La gente se fue de la cancha mucho antes de que terminara el partido con Olimpo y en las redes sociales le pegaron duro a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

‘‘Es una situación de m…’’ deslizó ayer un directivo mientras era consultado por la prensa.

En la comisión de fútbol de Cipolletti consideran que el plantel está bien armado y que las cuestiones que atañen a sostener un equipo competitivo (salarios al día, traslados, hospedajes, elementos para entrenar) están bien cubiertas.

Al mismo tiempo reconocen: ‘‘quizás hay algo a lo que no le encontramos la vuelta’’, porque el rendimiento no aparece y los resultados no llegan.

En un contexto crítico, el hecho de que la salida de Coronel haya sido de común acuerdo resulta un alivio, ya que el club le pagará al entrenador hasta el día que trabajó y no hasta la finalización de su contrato. Ese gesto fue valorado en el seno cipoleño.

Si bien no se habló de cifras, desde las entrañas del club se encargaron de aclarar que Priseajniuc no está por fuera del presupuesto que maneja Cipo, es decir que no se trata de un técnico ‘‘caro’’.