Los docentes de Neuquén reclaman la actualización salarial automática

ATEN le pidió al gobierno de Neuquén que le otorgue "la actualización trimestral automática" (IPC) a todos los docentes, "como sucede con el resto de los trabajadores de la administración pública provincial". El gremio lanzó un plan de lucha al comienzo del ciclo lectivo porque exigía un acuerdo anual y no semestral.

Ese reclamo quedó en segundo plano cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus. ATEN no firmó ningún acuerdo con la administración de Omar Gutiérrez.

"Ante la situación actual, entendemos que es de justicia aplicar a los salarios docentes, tanto activos como jubilados, el índice que resulte durante los meses ya transcurridos", planteó el gremio en una nota elevada a la ministra de Gobierno, Vanina Merlo.

El resto de sus reclamos los volverán a manifestar "en la mesa de negociación, una vez superada esta situación", dijeron en alusión al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Marcelo Guagliardo y Susana Delarriva, de la conducción provincial, agregaron que "las actividades educativas continúan y nuestra tarea hoy toma distintas formas, según los medios que tenemos a disposición, según tengamos o no conectividad y recursos tecnológicos tanto los docentes como los estudiantes. En ocasiones se elabora material en formato papel que llega por vías permitidas y cuidadas a las familias".

"Los docentes seguimos trabajando y sosteniendo la tarea, aun en condiciones no apropiadas para que se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje. Superando también obstáculos en los trámites administrativos demorados por la situación general que además deja sin ingresos a compañeros que hasta el momento no han podido contar con su puesto de trabajo. Esto último a su vez implica que haya estudiantes que no tienen su docente para que los guíe en este tiempo tan particular. Esperamos a la brevedad resolver estas situaciones. Finalmente, en estos momentos excepcionalmente críticos, la presencia efectiva del Estado en la asistencia social y la distribución de recursos vía salario estatal acompañando el proceso inflacionario, son dos formas de revertir la profunda recesión económica imperante profundizada por esta etapa de aislamiento preventivo obligatorio".