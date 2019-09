Los estrenos de cine en la región

"Un amigo abominable"

("Abominable", Estados Unidos/2919, 97 minutos. Para todo público.

Yi es una adolescente más en Shanghai, hasta que un día se encuentra a un joven yeti en la azotea de su edificio, y la supuestamente "abominable" criatura, que se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrada, está siendo buscada por toda la ciudad y junto con sus amigos se embarcan en una aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo.

La dirigieron Jill Coulton y Todd Wilderman, según guión de William Davies, con música de Rupert Gregson-Williams (UIP, ATP). Animación.

"Historias de miedo para contar en la oscuridad"

"Scary Stories to Tell In The Dark", Estados Unidos, 97 minutos. Para mayores de 13 años.

Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo.

La dirección es de André Overdal, con producción de Guillermo del Toro y guión de Dan Hageman, Kevin Hageman, Del Toro, John August, Marcus Dunstan, Patrick Melton, según el relato de Alvin Schwartz, con fotografía de edición de Patrick Larsgaard y música de Marco Beltrami y Anna Drubich, con actuaciones de Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush. Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint. (Diamond Film) Terror.