Los futbolistas argentinos y el fin de una era, en un año lleno de retiros

El 2021 estuvo marcado por la gran cantidad de futbolistas que decidieron terminar su carrera o dejar los clubes con los que más se identificaron.

Por diversas razones, varios jugadores que representaron una época se despidieron con mucha emoción y dejando un espacio vacío difícil de reemplazar.

El Kun tuvo que retirarse antes

Sergio Agüero decidió ponerle punto final a su carrera a los 33 años debido a que no pudo superar una arritmia que se le detectó en octubre pasado.

“Desde los 5 años que toqué una pelota mi sueño era jugar en primera división. Nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a todos. A Independiente, a Atlético Madrid, a la gente del City, donde dejé lo mejor y me tratan muy bien, y a la gente del Barcelona. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido a la gente. También a la Selección Argentina que es lo que más amo”, añadió.

Además de los títulos en los clubes donde jugó y la medalla de Oro en Beijing 2008, el Kun estuvo 15 años en la Selección. Convirtió 42 goles- se ubica como tercer máximo artillero – y logró este año la Copa América en Brasil. También disputó tres Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 donde el seleccionado logró ser subcampeón y Rusia 2018. Es el máximo anotador extranjero de la Premier League.

Carlitos: ‘‘A veces quiero volver y otras no’’

El ídolo de Boca aclaró días atrás que no se siente “retirado” de la actividad pero convive con distintas sensaciones: “A veces me pica el bichito por volver a jugar, y en otras no. Combinaría el placer de tener tranquilidad con el placer de jugar al fútbol. No pienso en un partido despedida. Pero ya no estoy para aguantar el Mundo Boca, porque te consume mucho”, había dicho Carlitos, que disputó dos mundiales con la Selección Nacional.

Es el segundo jugador argentino con más títulos de la historia, ​solo por detrás de Lionel Messi, y es el décimo máximo goleador histórico de Boca. Jugó en distintos clubes del mundo y había anunciado su alejamiento del Xeneize a mitad de este año.

Dueño de una carrera fenomenal, pasó por muchos equipos grandes a nivel mundial y ganó todos los títulos posibles a nivel clubes.

En 2021 también se retiraron Ricky Álvarez, Jonás Gutiérrez, Ezequiel Garay, Leonardo Pisculichi, Lucho González e Ignacio Piatti.

El León de River dijo adiós

Leonardo Ponzio. Con el brazalete de capitán y su gesto tranquilo, en el festejo del campeonato de River en la Liga Profesional.

“Cuesta referirse a un retiro. Sé que iba a llegar el final. No le puedo pedir más a este deporte. Lo que venga será para valorar”, había dicho el histórico capitán de River al ser distinguido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires, días atrás.

“Estamos disfrutando lo último que nos queda. Prefiero terminar de la manera que yo quiero y no en otra circunstancia. Hoy me puedo tomar ese atrevimiento”, agregó el mediocampista, quien sugirió que podría seguir en Núñez pero con otro rol.

Ponzio, de 39 años, es el más ganador de la historia de River. Es uno de los símbolos del ciclo de Marcelo Gallardo, el más ganador de la historia de la institución, y además llegó cuando el equipo estaba en la segunda división. Representa la levantada del club tanto dentro como fuera de la cancha.

Maxi, el de los goles inolvidables

El 2-1 a México en el Mundial de Alemania 2006 y el penal que le dio la clasificación a la selección contra Holanda en las semis de Brasil 2014 son dos de los momentos más significativos de la historia del fútbol nacional. Ambos fueron protagonizados por el mismo jugador que se retiró en 2021: Maximiliano Rodríguez.

El exLiverpool, de 40 años, fue compañero de Messi en la Selección. Además integró planteles de extrema jerarquía con, entre otros, Luis Suárez y el español Fernando Torres.

“Es muy difícil hablar en este momento. Este es el patio de mi casa. Me acuerdo de mi abuelo, que empezó con esta locura. Les agradezco a mis tíos, que fueron como padres, y a mis primos y amigos, que estuvieron siempre”, había dicho en su último partido profesional en el estadio de Newell´s.

Nacho Scocco, calidad pura

Dueño de un fútbol excepcional, de los que ya no quedan, Ignacio Scocco mostró toda su calidad en River y en Newell’s donde dejó la actividad profesional a los 36 años.

Algunas lesiones lo perjudicaron en el cierre de su carrera, aunque dejó en la retina del fútbol nacional varios goles memorables, como aquel maradoneano que le marcó a Olimpo para el Millo.

El delantero que ganó dos títulos con el conjunto rosarino y también fue multicampeón con River anunció su retiro luego de jugar casi 18 años en primera.

Desde su debut en Newell’s en 2004- cuando salió campeón- Scocco transitó una carrera exitosa que incluyó el fútbol europeo, el mexicano, el brasileño y un paso también por el seleccionado argentino.