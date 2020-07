Los hostels le buscan la vuelta a la crisis por la pandemia de covid-19

Para su reapertura serán necesarios protocolos específicos. Fotos: Yamil Regules

La incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus en el turismo hizo tambalear al rubro en general, pero al sector de los hostels en particular, ya que tienen altos gastos fijos que deben solventar sin ningún tipo de ingreso. Con una larga lista de deudas y sin una fecha de apertura a futuro, algunos propietarios de Neuquén desistieron de continuar con sus negocios, mientras que otros hacen malabares para aliviar sus pasivos y subsistir en el día a día.

La “reconversión” parece ser, hasta el momento, la única alternativa para que los alojamientos continúen en pie, pues desde el sector aseguraron que no han podido acceder a las ayudas económicas y, los que sí pudieron, manifestaron que son insuficientes. La ministra de Turismo de Neuquén Marisa Focarazzo indicó que junto a la subsecretaría de Turismo de la Municipalidad evalúan cierto tipo de asistencia económica, para el rubro.

Todos hacen malabares para resistir la crisis.

Cuando se decretó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, ninguno de los propietarios de los hostels con los que dialogó Río Negro se imaginaba que las puertas de sus alojamientos estarían cerradas los próximos cuatro meses. Es el caso de Guillermo Reyes, quien, junto a su esposa, llevan siete años al frente de Punto Patagónico. Después de trabajar tres años consecutivos sin tomarse vacaciones, 15 días de un parate en la economía le venía bien para un descanso. “Me lo tomé bien ante la ignorancia de no saber la magnitud del problema”, comentó, pero una reunión vía Zoom con propietarios de hostels de varios países del mundo -entre ellos España, Italia y Alemania- lo hizo caer en la realidad.

Una buena temporada, que de todas formas no fue de las mejores, y un fondo de ahorro emergente, le permitió seguir sosteniendo su emprendimiento hasta ahora, pero remarcó que no van a poder sostenerse con las puertas cerradas siete meses más.

Sin una fecha concreta de reactivación en la capital neuquina, pues (a diferencia del resto de la provincia donde) ya se habilitó el turismo por “microrregiones en casos donde haya casos activos de coronavirus”, muchos se plantean si desistir y cerrar el negocio, cambiar de rubro o “seguir aguantado”. La mayor dificultad que atraviesan es que no son propietarios de los inmuebles y tienen una estructura de costos fijos muy alta.

Los dueños estuvieron de acuerdo en que los costos fijos van desde los 100.000 hasta los 200.000 mil pesos, entre alquileres, servicios e impuestos. Natalia Cicive, dueña del Hostel De Paso, se debate entre cerrar el alojamiento o soportar lo que más que pueda mientras paga deudas y alimenta a sus hijos.

El “leitmotiv” de los albergues hoy es impensable

La situación de los hostels es muy compleja porque la pandemia de coronavirus deja sin efecto la esencia misma de esta clase de alojamientos: compartir la convivencia con desconocidos. “Hoy parece medio ilógico que se reúnan extraños en una misma habitación”, enfatizó Guillermo Reyes, propietario de Punto Patagónico. La actividad en el sector en la capital tiene su particularidad. La mayoría de los huéspedes son turistas argentinos que viajan hacia el sur y están de paso por la localidad, y aquello aventureros que son atraídos por la Patagonia.

“Nos dimos cuenta de que crecíamos más ayudándonos”

Los propietarios de los hostels no están agrupados formalmente, a través de una asociación. Se constituyeron como tal durante la pandemia, pero desde el 2016 que crearon una red de hostels de Neuquén: “Nos dimos cuenta de que crecíamos más ayudándonos que compitiendo”.

Ello, sumado a que son pymes familiares y monotributistas, les dificulta acceder a alguna de las ayudas económicas del Estado. Todos se inscribieron en el programa de Auxilio Económico para Prestadores Turísticos (Aptur), pero solo uno fue aprobado para recibir la asistencia de 50.000. De todas formas, ese dinero no alcanza ni siquiera para saldar el pago del alquiler del inmueble.

Por eso, hace dos semanas se reunieron con las autoridades provinciales y municipales para solicitar un subsidio, pues aseguran que los préstamos no les sirven. “Tenemos cuatro meses de deudas y no queremos comprometernos si no sabemos si los vamos a poder pagar”, señaló Reyes y aseveró: “Al final te tiran un chaleco de plomo”.

Por su parte, la ministra de Turismo de Neuquén Marisa Focarazzo afirmó que se encuentran trabajando para la reactivación progresiva del turismo, pero remarcó que la situación a nivel mundial es “catastrófica”.

”Sabemos que su reclamo es legítimo”, reconoció, aunque indicó que no están en condiciones de aportar un subsidio. Agregó que colaborarán para que los dueños de los hostels puedan recibir asistencia en la segunda etapa de los Aptur. El subsecretario de Turismo, Diego Cayol, afirmó que acordaron con los emprendedores saldar la luz y el gas.