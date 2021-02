Los libros de mi infancia: del far west a Corín Tellado

En mi casa--cuando niño--los únicos libros que había eran los manuales Peuser para la escuela, además de las revistas Billiken y Goles. No teníamos libros de ficción, ni de poesía. Los primeros libros que llegaron a mi infancia fueron aquellos de bolsillo de la editorial Bruguera, eran novelas de géneros bien distintos: de vaqueros y de amor.

De las primeras el estandarte lo portaba Marcial Lafuente Estefanía; de las segundas y abanderada absoluta, Corín Tellado. Sé que las del Far West me las prestaba mi tío Juan, las otras, ignoro quién la proveía a mi madre. Leía ambos géneros por igual, pero había más de amor y parece que me quedó la cursilería para siempre.

Corín Tellado es la autora más vendida en lengua castellana

María del Socorro Tellado López (1927-2009) es la escritora más vendida en lengua castellana, algo así como cuatrocientos millones de ejemplares a lo largo de 56 años de trabajo literario. De una fertilidad apabullante como lo muestra su producción que supera largamente los cuatro mil títulos. Parece que cuando le quedaba un hueco para sus novelas de amor, con el seudónimo de Ana Miller, también escribió novelas eróticas. En la década del 80’ publicó algunas colecciones de cuentos juveniles. Traducida a 27 idiomas, su colección en la actualidad es casi una editorial propia dentro de la multinacional Planeta.

El marco de las historias de Corín Tellado fue siempre el contemporáneo de la escritora, lo que permite ver a lo largo del tiempo cómo fueron cambiando ciertos usos y costumbres dentro de la sociedad española. Sus personajes femeninos muestran, más allá de las convenciones sociales de la época, cierta valentía, cierto coraje ante situaciones injustas por su condición de mujeres.

La obra de Corín Tellado fue traducida a 27 idiomas.

Es cierto que las escenas son estereotipadas, que el desarrollo formal es el tradicional, que el argumento es previsible y que el trabajo estilístico es, si se quiere, muy pobre. Pero nadie puede discutir que la autora asturiana es una descomunal trabajadora de la palabra, que hizo del oficio de escribir, su vida. Corín Tellado fue la encargada de abrirnos a muchísima gente las ventanas de la ficción, con todo lo que eso implica.