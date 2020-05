Los municipales no cobraron y el Soyem amenaza con medidas de fuerza

El Soyem envió un telegrama de intimación al intendente Gustavo Gennuso al cumplirse el quinto día hábil del mes sin haber percibido los salarios correspondientes al mes de abril.

“Veremos qué pasa el lunes pero ese telegrama nos habilita a poner en marcha medidas de fuerza 48 horas después”, explicó el secretario general del gremio, Ernesto Losert.

El dirigente explicó que pese al compromiso del intendente de mantener los 2.000 pesos en el sueldo de abril, a cuenta de futuros aumentos, “el secretario de Hacienda, Diego Quintana, intentó hacer el descuento”.

“Quintana ya había adelantado que había que esperar una baja de sueldos. Ante nuestra postura, del gobierno aseguraron que no habría ningún descuento”, insistió Losert.

Recalcó que al tomar conocimiento del descuento de los 2.000 pesos, estofue denunciado. “Automáticamente, el intendente salió a decir que esto ya estaba comprometido y que iba a hacer un sumario a los compañeros de sueldos porque no se había liquidado, dijo”.

Losert objetó que “no es una falla de los empleados municipales sino del secretario de Hacienda”. “El 24 de abril todo estaba liquidado conforme a lo comprometido pero el 27 aparecieron los descuentos. Quintana había dado la orden de bajar tres conceptos. El 28 hubo una discusión fuerte y volvió a poner lo descontado”, detalló y aclaró que “hasta tanto no cobren, no sabrán si hay descuentos o no”.

“Nos enteramos hoy –cuestionó- que el depósito no pudo ser realizado por falta de dinero en una cuenta. Esto refleja la intención. Giró menos fondos porque no había hecho las deducciones correctas. Tal vez no podamos cobrar hoy”.