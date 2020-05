El Registro Civil mantiene un servicio para urgencias y sólo suspendió casamientos

El Registro Civil de Bariloche funciona con horario reducido y turnos preotorgados, pero nunca dejó de atender al público, que acude en forma diaria para inscribir nacimientos, defunciones y efectuar trámites de DNI. Sólo los casamientos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

Así lo señaló el delegado, Jorge Huircapan, quien explicó que debieron adaptar el régimen de trabajo con el correr de los días, porque al iniciarse la cuarentena, en marzo pasado, la indicación general fue la de promover los trámites on line, pero no tardaron en aparecer las quejas porque es mucha la gente que no sabe usar el sistema o no cuenta con la tecnología necesaria.

“Empezamos a recibir llamados y tuvimos que volver con una guardia y la atención presencial -explicó-. Había casos de urgencia, que necesitaban el DNI para cobrar la asignación de Anses o nacimientos que había que inscribir sí o sí para traslados, o para acceder a las coberturas de prepagas y obras sociales”.

Huircapan explicó que otorgan turnos por teléfono y atienden de lunes a viernes de 9 a 11, con un esquema que busca evitar “aglomeraciones” de público como las que podían verse a diario en la oficina del Centro Administrativo.

Señaló que también hacen defunciones y certificados de cremación, “porque no pueden esperar”. También con los DNI se encontraron con urgencias de personas que necesitan acceder a “los beneficios que otorgó el gobierno” y a quienes no les basta la guía ofrecida por internet.

Otro de los trámites fue el de certificar la ruptura de uniones de hecho de parejas que ya no existen hace años y todavía figuraban en el registro de la Anses, lo cual les impedía a algunos interesados cobrar la asignación familiar de emergencia.

Huircapan dijo que por normativa no existe obligación de tener la oficina abierta durante la cuarentena por coronavirus, y así ocurrió en otras localidades, “pero Bariloche es muy grande y decidimos cumplir guardias minimas de dos horas”. Dijo que en el Registro Civil local trabajan 14 personas, hay dos que están sin tareas porque son población de riesgo y el resto rotan para asegurar un mínimo de tres empleados por turno.

Para demostrar que “es imposible frenar todo”, precisó que en abril tramitaron en total 50 defunciones y que los nacimientos son alrededor de 30 por semana.

Los casamientos se frenaron por completo y entre diciembre y abril suelen ser “entre 10 y 15 por semana”, dijo el delegado. Había ya unos 20 programados antes de la cuarentena y todos quedaron suspendidos sin fecha.

Sobre la entrega de DNI por emisiones nuevas o renovaciones indicó que solían demorar entre 12 y 15 días hábiles y ahora quedó atrasada porque “se paró la fabricación” en Buenos Aires.

Igual los que sufrieron robo o extravío inician su trámite para poder inscribirse en planes y obtener permisos de circulación. Antes el Registro atendía unas 50 solicitudes de DNI por día y bajó una media de entre 5 y 10 por la limitación horaria y el trabajo con turnos estrictos. A la espera del documento definitivo se les otorga una credencial especial con validez por 30 días, pero aun así encuentran problemas.

“Nos llaman porque les piden el número de trámite y no todos lo saben cargar, no les dan los dígitos, tienen que agregar un doble cero al principio. Y todo eso se lo tenemos que explicar por teléfono”, señaló Huircapán.

Dijo que ya se imagina nuevas complicaciones cuando vuelvan a la atención normal, tal vez la próxima semana, porque “será necesario garantizar el distanciamiento y evitar que se junte mucha gente”. Insistió en que la aspiración de que todo funcione “on line” por ahora es inalcanzable. Ofreció como vías de contacto para cualquier consulta y para reservar turnos el teléfono 4432833 y el correo delegbariloche1652@gmail.com.