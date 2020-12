"Los platos navideños también pueden tener una vuelta más sana y natural"

Definitivamente esta es la era de lo natural y lo orgánico. De a poco vamos entendiendo que lo que se produce sin aditivos y conservantes nos hace mucho mejor. Pero esta transformación no se da de la noche a la mañana, es toda una transición y lo importante es entender que igual se puede comer más sano, más rico.

Al menos así reza el lema del programa de Mauro Massimino que durante este mes reversionará platos para la mesa navideña utilizando, siempre, productos orgánicos de temporada. “Navidad Más Sana, Más Rica” se emite hoy a partir de las 18.30 por El Gourmet, con episodios estreno que seguirán los martes y jueves.

“Desde los 18 años que me dedico a la cocina. Son 23 que estoy en esto y hace 13 años empecé a preguntarme realmente qué estaba haciendo con los alimentos. Veía que tenía productos de todos lados y empecé a preguntarme sobre la estacionalidad de los mismos. Qué estaba utilizando, de dónde venían y qué producía yo al usar productos que, técnicamente no eran de temporada, que provenían de otros países, de otras latitudes que con el solo gusto de hacer un plato no importaba qué producía eso... si trabajo en otros lugares, si había contaminación con todo lo que es el transporte y veía que no estaba desarrollando los productos locales de temporada. Al cuestionarme eso, cuando uno habla de estacionalidad o temporada, también te vas a lo orgánico porque suele crecer estacionalmente: otoño, invierno, primavera, verano. Por dar un ejemplo más claro, utilizamos tomate en verano y no en invierno. En invierno usás el tomate seco, ya que los secás en verano. También entender que los alimentos están refinados. Siempre digo que la gente piensa que hay 2 tipos de harina, sin embargo es un grano que al refinarse de manera industrial se hace harina blanca”, nos comenta Mauro.

"El secreto está en usar productos orgánicos de estación", dice Mauro.

A este chef vegetariano, y aclara que le gustan los buenos quesos, le llevó un tiempo llegar a la conclusión de que los productos que tenía que utilizar eran los que crecían en cada estación. “Ese es el que tiene todos sus nutrientes, su verdadero sabor porque hemos perdido un poco el gusto. Generalmente la gente no conoce el verdadero sabor de un producto, creen que tanto frutas y verduras en general tienen un gusto y cuando prueban algo orgánico, agroecológico, natural y estacional se dan cuenta de que el sabor es más marcado, más fuerte y hasta les sabe raro al principio. Lo mismo pasa con los embutidos. Uno está acostumbrado a productos que tienen saborizantes, resaltadores de sabor, conservantes y el cuerpo se acostumbra a algo que no es y perdés un poco el eje de lo genuino”.

Animales versus plantas ¿la proteína animal es reemplazable por la vegetal? “No soy médico, no es a lo que me dedico, pero estudié nutrición con médicos naturistas, se lo que le pasa al cuerpo con la compatibilidad de los alimentos y lo he probado ya hace 14 años, pero aclaro que esto es toda una transición. Te diría que hay mucho mito y mucho negociado atrás de hablar de proteínas, de cómo se hace una proteína, que si no comés carnes no tenés fuerza... la verdad es que las legumbres, cereales, semillas y en las plantas hay mucha proteína, calcio, aminoácidos. Es lo que puedo decir por lo que yo entiendo y he estudiado, además de haberlo comprobado con mi cuerpo”.

Mauro hace 23 años que es cocinero y casi 14 que es vegetariano.

A la hora de alimentarnos es obvio que en nuestra cocina no deben faltar frutas y verduras, “pero para ser más claro en un ingrediente lo que no debe faltar son semillas en general, para poder hacer brotes, activar, hacer fermentos, hacer quesos. Cuando hablo de semillas hablo de almendras, nueces, castañas de cajú, girasol, sésamo, lino. Si de alimentarnos hablamos, para mí un buen desayuno es un licuado o un jugo de verduras o frutas al que se le pueden agregar semillas o súper alimentos. Con eso tenés otro gran mito, porque nos dicen que como es la primera comida hay que desayunar fuerte. Por la mañana eliminamos toxinas y de acuerdo a mis estudios y lo comprobado con mi cuerpo, no se debería comer ese gran desayuno que pensamos debería ser un café con leche de vaca, una tostada con mermelada, un jugo de naranja o una medialuna. Obvio que si nos tomamos un café con leche vegetal, una tostada de pan integral y un jugo exprimido estamos mejorando un poco lo clásico, pero así y todo lo ideal sería no recargar al cuerpo con tanto. Podríamos tomar simplemente un buen jugo de frutas o de verduras o un licuado, sin mezclar tanta fruta sino una o dos como mucho con una base de leche vegetal o con un jugo de cítricos o con agua. La idea es no empezar tan cargados el día, sino más bien con la energía que nos dan los jugos y las frutas. Ya llegado el mediodía hacer una comida un poquito más fuerte, por la tarde alguna fruta seca y a la noche comer un poco más liviano”.

Y como para seguir en la charla de alimentarnos con productos de estación, el nuevo ciclo de Mauro será reversionando los clásicos navideños. Lo que habitualmente comemos en Nochebuena y Navidad, “pero con una gran vuelta, mucho más sanos, más ricos y naturales, que sabemos que hacen mejor”, agrega el chef. Es así que habrá opciones como tomates rellenos, budín salado y ensalada de espárragos. Claro que lo dulce como pan de miel y especias, torta vegana de moras y turrón de frutos secos, tampoco van a faltar.