Los políticos y las camisetas

En página 14 del 18 de septiembre el Sr. Pisani nos recordó en una columna -en lo que estoy totalmente de acuerdo como peronista- que el exgobernador y actual senador Weretilneck sorpresivamente junto a sus pares Closs y Quintana formó “un rancho aparte” separándose del cuerpo del Senado que integran, yendo junto a Cristina -que seguramente tiene legítimas razones- a exigir que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli cumplan con la ley y dejen de ampararse políticamente para no cumplir con sus respectivas obligaciones de volver a sus juzgados -de los que los separó Macri “a dedo” y por intereses políticos como ha sido su costumbre-. Un ejemplo es el caso de las vergonzosas escuchas -si pretendemos tener justicia no podrá zafar-, ya que la actitud de Weretilneck no es tratar de mostrarse cooperativo con la Justicia, sino comenzar a mostrarse kirchnerista, porque ha visto que con el tiempo -y así lo espero- Cristina seguirá dejando atrás la situación judicializada en que se encuentra. Así podría, seguramente, permitirle que actúe como lo hizo con el fallecido gobernador Carlos Soria y hacer la suya, lejos del peronismo que le ofreció gratuitamente y en bandeja la gobernación, desde donde creó un partido político -verde si me quieres verde- que actuará como es su estilo: va a ir hacia donde le conviene, muy lejos del significado real de la “pala política”.

Juan Carlos Malgesini

Puerto del Este