Los políticos y sus dietas

Valcheta

Me parece bien que algunos políticos hayan donado parte de sus dietas o haberes para contribuir ante esta emergencia social y sanitaria que estamos viviendo.



Lo que no me parece nada bien es que en el mes de enero, sin decir agua va, se hayan aumentado sus emolumentos y que éstos no tengan ninguna relación con los de los ciudadanos de a pie.



Tampoco me parece bien que anuncien ese gesto con bombos y platillos ante los medios de prensa, olvidando las palabras evangélicas de Jesús: “Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. Y sí, me parece muy esperanzadores los gestos de amor y de fraternidad que se dan a lo largo y ancho del mundo, siendo solidarios con los que más lo necesitan; dando prioridad a los más desposeídos y dando dentro de las limitaciones económicas mucho más de lo que se puede: en iglesias, comedores, donando barbijos, etc.



Amerita citar nuevamente el Evangelio: “Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir”.



Sería muy bueno ante esta emergencia que jueces y políticos por ley se rebajen sus dietas y emolumentos, que si bien mucho no aportarían económicamente, moralmente sería un gesto ejemplar.

Jorge Castañeda

DNI 8.569.045