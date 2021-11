Los protagonistas de Harry Potter se reunirán en un programa especial

Harry Potter se convirtió en una de las sagas más taquilleras de todos los tiempos y a 20 años del estreno de La piedra filosofal, la primera entrega del universo mágico creado por J. K. Rowling, los protagonistas de las películas se reunirá en un especial que se podrá ver en HBO Max. «Por primera vez el elenco fantástico vuelve al lugar donde la magia empezó. #HarryPotter 20 aniversario #RegresaAHogwarts, disponible el 1º de enero», anunció la plataforma.

El reencuentro se llamará Regresa a Hogwarts y Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson -quienes le dieron vida a Harry, Ron Weasly y Hermione Granger en la ficción- serán de la partida. «Estoy orgullosa no solo de lo que nosotros, como grupo, contribuimos como actores a la franquicia, sino también como los niños que se convirtieron en adultos jóvenes que recorrieron ese camino. Miro a mis compañeros de elenco ahora y estoy muy orgullosa de lo que todos se han convertido como personas. Me enorgullece que fuéramos amables el uno con el otro, que nos apoyamos mutuamente y que sostuvimos algo significativo», manifestó Watson en sus redes sociales y aseguró que su personaje fue el más significativo de toda su carrera como actriz.

También participarán Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Draco Malfoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Bonnie Wright (Ginny Weasly), Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), James y Oliver Phelps (Fred y George), Mark Williams (Arthur Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas) y el director Chris Columbus, quien estuvo al frente de las primeras tres entregas de la saga en la pantalla grande.

Cabe recordar que el año pasado, Rowling se vio envuelta en varios escándalos que tuvieron repercusiones en su trabajo. En junio de 2020, compartió en sus redes un artículo titulado «Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa», que acompañó con un comentario irónico. «‘Gente que menstrúa’. Estoy segura que solía existir una palabra para esta gente. Alguien me ayude», escribió haciendo referencia a las mujeres y rápidamente le llovieron las críticas por no contemplar a las personas transgénero.

Ante las críticas que recibió, Rowling salió a defenderse públicamente pero no logró el efecto que esperaba. «Si el sexo no es real, no hay atracción entre personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial desaparece. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad», se excusó. Sin embargo, muchos de sus seguidores se sintieron ofendidos y no dudaron en tomar represalias.

Decenas de librerías en todo el mundo decidieron dejar de vender sus libros por estar en desacuerdo con sus creencias. Incluso, su imagen fue víctima de varias acciones en su contra, como cuando en julio tiñeron las huellas de sus manos en el paseo de Harry Potter en Edimburgo con pintura roja. Y en el lugar del hecho, se encontró una bandera de la comunidad transgénero.

De esta manera, la figura de Rowling que había gozado de todo tipo de reconocimiento durante más de veinte años, y que en su momento había sido considerada una trasgresora, comenzó a perder fuerza. Sobre todo, porque muchas personas que encontraron su lugar de pertenencia gracias al universo mágico que creó, dejaron de sentirse representadas por sus ideas. En consecuencia, el imperio que supo construir alrededor de la imagen de Harry Potter se le volvió en su contra y afectó la venta de sus libros. Habrá que ver si tiene las mismas consecuencias con el contenido audiovisual.