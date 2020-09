Los que no quieren a su patria

La mayoría de los que quieren o se van al Uruguay no conocen las necesidades de no tener trabajo. Tampoco conocen a nuestro país y todo lo que se puede hacer en él. Durante el gobierno de Duhalde, le envié una propuesta que fue aceptada -tengo pruebas documentadas- y se trataba de que para la integración de nuestra cultura, el trabajo, etc., funcionara un medio nacional sin fines de lucro que uniese a nuestras provincias culturalmente también, sin mayor desembolso porque teníamos la TV oficial que podría técnicamente conectar a todas nuestras provincias otorgándoles una hora por día a cada una para que dijeran al país que les acontece cuáles son sus proyectos, sus necesidades y sus triunfos, etc.

Ahora nos enteramos de nuestras provincias por la pandemia en Jujuy o el caso del repunte del virus en Ushuaia… Hay programas de TV en Buenos Aires que da preocupación verlos. Se le da horas de programación al escándalo de un diputado al tener un acto “cariñoso” con su mujer ante las pantallas del honorable Congreso Nacional… qué bueno sería que se pusiera en marcha ese proyecto…

En el 1928 el gobierno nacional -bajo la presidencia de Yrigoyen- construyó la Escuela Nº 92 en el paraje El Manso en Río Negro cuando no había caminos ni puentes transitables en la zona, a solo 17 km de la frontera con Chile, desde donde venían estudiantes, amén de los nuestros. Sospechosamente la escuelita fue destruida por el fuego en dos oportunidades, 1972 y 1995, pero nunca dejó de funcionar; hoy es de material. Tiene más de 40 alumnos que no podrían ni hacer la primaria por la distancia hasta El Bolsón. En sitios parecidos el Gral. Perón mandó construir escuelas de material que aún siguen en pie, mal que les pese a quienes decían que eran cuarteles. Hay dos de esos “cuarteles” en San Antonio Oeste alegremente funcionando…

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



San Antonio Este