Los restaurantes de Neuquén podrán abrir al mediodía

El sector gastronómico fue uno de los primeros en comenzar a trabajar protocolos para poder reabrir sus puertas ya que, según los empresarios, el delivery y el take away no resultaron efectivos. Este martes, el gobernador Omar Gutiérrez anunció por LU5 que los locales gastronómicos podrán abrir en un corto plazo.

"Vamos a ver con que protocolo podemos dar un primer paso para que en los próximos días vuelva el servicio gastronómico, con una ocupación mínima del espacio físico de los restaurantes", sostuvo el gobernador.

Aún se desconoce en que localidades se habilitará el servicio o cuales serán los protocolos precisos a aplicar, pero si se sabe que, en un principio, sólo se habilitarán los restaurantes al mediodía, tal como lo habían solicitado los empresarios.

Desde provincias aseguraron que los protocolos se están trabajando, pero seguramente irán en la misma línea que los trabajados para la apertura del rubro en las localidades cordilleranas. Ellos establecen una distancia permanente de dos metros, un factor de ocupación de cuatro personas cada diez metros cuadrados y la disposición de los comensales de forma cruzada.

Los protocolos también exigen la utilización de barbijo en la áreas comunes y la permanente desinfección de manos y objetos.

Los locales gastronómicos que utilicen la modalidad de autoservicio deberán restringirla al mínimo posible para evitar así, la manipulación de los utensillos por distintas personas. Y también se deberá optar por vajilla descartable, siempre que sea posible.