Los Rolling Stones sorprendieron con una nueva canción

Los Rolling Stones publicaron este jueves su nuevo simple, "Living In A Ghost Town", en varias plataformas digitales.

El tema, anunciado a través de sus redes sociales, fue grabado en Los Ángeles y Londres el año pasado y se terminó en medio del aislamiento provocado por la pandemia del nuevo coronavirus.

La canción, a su vez, tendrá su propio video clip que será subido al canal de YouTube de la banda inglesa.

"Yo soy un fantasma, caminando por una ciudad fantasma", canta Mick Jagger en una canción que tiene todo el espíritu blusero del grupo y una letra premonitoria a la realidad de varias metrópolis mundiales.

"Los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del encierro, y pensamos que una canción, 'Living In A Ghost Town', resonaría en estos tiempos que vivimos", escribió en Twitter Mick Jagger, en una sorpresiva presentación.

En diálogo con Apple Music, Jagger contó que él y Keith Richards escribieron la canción hace más de un año, pero que la sintieron apropiada para los días actuales. "No estaba escrita para este momento, pero se dio una de esas cosas extrañas", dijo en alusión a la situación de aislamiento social que el mundo afronta por la pandemia de coronavirus.

La canción refiere a "estar en un lugar lleno de vida pero que ahora está privado de vida, por decirlo de algún modo... Estaba tocando la guitarra y la escribí muy rápido, en 10 minutos", reveló el cantante, quien, antes de lanzar el tema, adaptó parte de la letra al momento actual. "Parte de esto no iba a funcionar, y parte era un poco extraño y demasiado oscuro", dijo. "Así que la reescribí un poco. No tuve que volver a escribir mucho, para ser honesto. Es bastante igual a como la hice en un principio".

"Living in a Ghost Town" es la primera canción original de la banda desde "Doom and Gloom" y "One More Shot", de 2012, incluidos en el álbum de grandes éxitos "GRRR!". El último disco de estudio publicado por los Stones fue "Blue & Lonesome", en 2016, y contiene versiones de viejos clásicos de blues.