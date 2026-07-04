Milei y Villarruel volverán a coincidir en un acto oficial en medio de la peor crisis política entre ambos

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a compartir un acto oficial el próximo 8 de julio durante la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, en lo que será un nuevo capítulo de una relación política cada vez más deteriorada.

La ceremonia se realizará frente a la Casa Histórica de Tucumán y contará con la presencia de las máximas autoridades nacionales, provinciales y militares. Tanto Milei como Villarruel ya confirmaron su asistencia a la convocatoria realizada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, quien decidió invitar a todos los representantes institucionales sin excepciones.

«Tucumán no excluye a nadie», afirmó el mandatario provincial al referirse al acto, evitando tomar partido en una interna que se transformó en una de las principales tensiones dentro del oficialismo.

El encuentro entre el Presidente y la vicepresidenta se producirá apenas semanas después del incómodo episodio protagonizado durante los actos por el Día de la Bandera en Rosario, cuando las cámaras registraron cómo Milei evitó saludar a su compañera de fórmula. Posteriormente, Villarruel también exhibió su malestar y cuestionó públicamente el trato recibido por parte del entorno presidencial.

La distancia política entre ambos dirigentes se profundizó durante los últimos meses, en medio de diferencias sobre cuestiones de gestión, estrategia política y construcción territorial. Distintas versiones señalan además un creciente aislamiento de Villarruel respecto del círculo más cercano al Presidente, mientras la titular del Senado comenzó a consolidar una agenda política propia.

La ceremonia en Tucumán también tendrá un fuerte valor simbólico para Javier Milei. En julio de 2024, el mandatario eligió ese mismo escenario para firmar el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores, uno de los principales hitos políticos de su administración.

La relevancia que el Gobierno le asigna al acto quedó reflejada en otra decisión reciente: según trascendió, uno de los motivos que llevó al Presidente a cancelar su viaje a Estados Unidos para participar de las celebraciones por la independencia norteamericana fue precisamente garantizar su presencia en Tucumán.

De esta manera, más allá de la conmemoración patria, la atención política estará centrada en la actitud que adopten Milei y Villarruel durante el acto.

Con información de N.A