Los trabajadores de Mi Bus no cobraron y UTA nacional convocó a un paro

Los trabajadores de la la empresa de transporte Mi Bus esperaron hoy en vano que les depositen los salarios de abril, en el último día del plazo legal, mientras que Las Grutas abonó sólo un anticipo de 10.000 pesos.

Situaciones similares se repiten en empresas de todo el país y el gremio UTA anunció un paro nacional para el próximo martes en protesta por el incumplimiento.

Pablo Figueroa, secretario gremial de UTA Bariloche, dijo que hubo rumores durante todo el día, al menos de un pago parcial, pero Mi Bus les confirmó a la tarde que no abonaría nada y pidió un lapso de espera “hasta el lunes o martes”.

Figueroa dijo que la empresa alega que no cuenta con dinero suficiente y que sólo cobró el subsidio de 4 millones de pesos aportados por el municipio. La masa salarial completa de los 230 trabajadores le demanda no menos de 14 millones. La recaudación propia es ínfima y no supera el millón de pesos mensuales.

Los subsidios comprometidos por Nación y provincia todavía no fueron transferidos a las empresas, dijo Figueroa. Explicó que Transportes Las Grutas -que cumple el servicio entre Bariloche y Dina Huapi-, enfrenta una situación equivalente, con la diferencia de que no tiene subsidio municipal, pero igual “ pagó 10 mil pesos a cada trabajador con recursos propios”.

La difícil situación que atraviesa el transporte urbano se repite en todo el país y los trabajadores en Bariloche estaban a la espera de lo que decida UTA nacional.

Pasado el mediodía, con la firma de su secretario general Roberto Fernández, ese sindicato comunicó la convocatoria a “un cese de actividades para todo el interior del país apartird el próximo martes 12 de mayo a las 0 horas”.

Lo justificó en “la falta de pago de salarios” y responsabilizó a las empresas y también ”al gobierno” por no dar solución al tema, con el “agravante” de que los trabajadores del sector se desempeñan “en la primera línea de los servicios esenciales que se brindan durante la pandemia”.

UTA nacional no habla de plazos pero dice que la medida podría “profundizarse” si la deuda salarial no se salda a comienzos de la semana próxima.