Karina Milei ordenó sostener la eliminación de las PASO y profundiza la distancia con Bullrich

Patricia Bullrich y Karina Milei se diferencian sobre cómo abordar la negociación de la reforma política.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ratificó la postura del oficialismo de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y marcó diferencias internas con Patricia Bullrich, quien evalúa alternativas ante la falta de votos en el Senado.

En una reunión con diputados de La Libertad Avanza, la funcionaria fue tajante: las PASO “se derogan”. El encuentro se produjo horas después de que Bullrich admitiera públicamente que trabaja en una opción intermedia, como volverlas optativas mediante inscripción previa. “Para eliminarlas no nos dan los votos”, había señalado la senadora.

Sin embargo, Karina Milei rechazó cualquier repliegue y pidió sostener el proyecto original enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei. La directiva fue transmitida a referentes clave como Sebastián Pareja y Giselle Castelnuovo, quienes tendrán un rol central en la estrategia legislativa.

Desde el bloque oficialista aseguran que la intención es evitar modificaciones cuando la iniciativa llegue a la Cámara de Diputados. “No queremos cambios cuando se gire. Hay que trabajar en espejo”, indicaron fuentes cercanas al espacio.

Tensiones internas y estrategias cruzadas

El desacuerdo con Bullrich no es menor. En el entorno de la secretaria general cuestionan que la senadora haya avanzado con propuestas sin consenso previo. “Todo lo tiene que aprobar la mesa política”, remarcan desde el karinismo.

Aunque en privado reconocen que hoy no están los votos para eliminar completamente las PASO, en el oficialismo evitan admitirlo públicamente. Alternativas como volverlas optativas —impulsada anteriormente por María Eugenia Vidal— no convencen en la Casa Rosada, donde sostienen que implicarían igualmente un gasto para el Estado.

Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deslizan otra opción: suspenderlas de manera provisoria, como ocurrió en el último proceso electoral.

Control político y armado electoral

Detrás del debate técnico subyace una disputa política más profunda. Karina Milei busca mantener el control del armado electoral de La Libertad Avanza, especialmente en lo que respecta al cierre de listas y las alianzas. La eliminación de las PASO evitaría la competencia interna y limitaría la participación de aliados como el PRO o la UCR en igualdad de condiciones.

En ese esquema, “El Jefe”, como se conoce a la secretaria general, apunta a consolidar una estructura partidaria alineada y sin fisuras internas.

El factor Adorni y nuevos roces

Las diferencias con Bullrich también se extienden a otros temas sensibles. La senadora ha manifestado incomodidad por la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y llegó a sugerir la necesidad de un reemplazo. Sin embargo, Karina Milei lo respalda firmemente.

Además, Bullrich ha comenzado a construir una agenda propia, con encuentros políticos y gestos de autonomía, como su acercamiento al expresidente Mauricio Macri, quien también expresó reparos sobre movimientos dentro del gabinete.

En este contexto, la discusión por las PASO se convirtió en un nuevo capítulo de una interna que expone tensiones dentro del oficialismo, en medio de un escenario legislativo complejo y negociaciones abiertas de cara al futuro político.

Con información de La Nación.