Losardo y Frederic llegaron a Viedma por el conflicto en Villa Mascardi

Las ministras de Justicia y de Seguridad, Marcela Losardo y Sabrina Frederic, llegaron esta mañana a Viedma para participar de la conformación de la Mesa Ejecutiva de Resolución de Conflictos, que abordará la ocupación de las comunidades mapuches de tierras en la zona Andina.

La gobernadora Arabela Carreras recibió a las funcionarias nacionales en el aeropuerto Castello y, luego, partieron para la Casa de Gobierno, previéndose la reunión con los otros actores en el objetivo de analizar la actual situación de las tomas mapuches.

En la información inicial, el gobierno rionegrino consignó que también fueron convocados miembros de los ministerios de Defensa y de Ambiente, de la Defensoría General, del CODECI, del parlamento Mapuche y el obispo Juan José Chaparro.

Carreras y las ministras se juntaron en distintas ocasiones en Buenos Aires por la problemática. En cambio, no pasó desapercibido que no llegó a Viedma y no participará la presidenta del Instituto de Asuntos Indígena, la rionegrina Magdalena Odarda. Ocurre que la gobernadora ha sido muy crítica con la actuación de ese organismo y, por eso, pidió al presidente Alberto Fernández que se aparte al INAI de las nuevas acciones.

“El objetivo inicial es la pacificación”, mencionó Carreras en referencia a la conformación de la Mesa de Resolución.

En ese sentido, la participación de los actores será esenciales, especialmente de representantes de las comunidades mapuches y, en el caso puntual de Villa Mascardi, de los vecinos.