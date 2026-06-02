Flybondi en crisis: acumula más de 2500 vuelos cancelados en el último año y tiene 11 aviones fuera de servicio

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa un momento crítico en su historia operativa. Durante las últimas jornadas, la compañía llegó a realizar sus tareas en el Aeroparque Jorge Newbery con un solo avión activo, con el cual completó apenas cuatro viajes y suspendió otros 12. En la actualidad, el esquema comercial funciona a duras penas con dos aeronaves, mientras la mayor parte de la flota permanece inactiva.

Los números exponen la gravedad de la situación financiera y logística. Según un informe publicado por La Nación en base a datos de la consultora Adventus, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 la empresa canceló más de 2500 vuelos. Esta contingencia afectó de manera directa a más de 350.000 pasajeros.

Además, tan solo en el mes de mayo, la puntualidad alcanzó apenas un 26,64% y las suspensiones treparon al 46,93%. En contraste, firmas como Aerolíneas Argentinas y Jetsmart superaron el 89% de cumplimiento en sus cronogramas durante el mismo lapso temporal.

Las deudas millonarias y las maniobras financieras de Flybondi

La firma comercial tiene otros 11 aviones fuera de servicio de forma indefinida. Fuentes del sector aeronáutico indicaron al medio ya citado que la inactividad responde a problemas de pago por mantenimiento y leasing.

Como ejemplo de la crisis, revelaron que dos unidades completaron sus reparaciones en México pero no logran regresar al país por una deuda cercana a los 5,5 millones de dólares.

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) respondieron ante consultas periodísticas que las prestadoras no tienen la obligación de informar con qué equipos ejecutan sus programaciones.

Aún así, el consultor aeronáutico Carlos Vázquez aseveró que la empresa programa más vuelos de los que pueden realizar: «Hacen caja y luego cancelan los vuelos por falta de equipo. Con el dinero que generan, intentan sostener lo que pueden de la operación. Se necesitan no menos de US$25 millones para normalizarla parcialmente y nadie quiere poner ese dinero porque sería tirarlo.

El trasfondo de la crisis de Flybondi

En medio del caos operativo, la conducción ejecutiva sufrió modificaciones profundas. A fines de mayo, Mauricio Sana abandonó el grupo controlador COC Global Enterprise tras más de siete años de vinculación. Al despedirse, el exdirectivo valoró haber liderado “uno de los proyectos más disruptivos de la aviación argentina” y destacó el trabajo de su equipo, el cual permitió “democratizar el acceso al avión para millones de personas”.

Su reemplazante, Paz Lovisolo, también habría dejado el cargo temporal, por lo que la operación quedó en manos del gerente Leonel Dopazo.

La crisis se agudizó tras el cambio de control accionario a mediados de 2025, cuando el empresario Leonardo Scatturice tomó las riendas. El actual CEO -vinculado a Santiago Caputo y proveedor de Trenes Argentinos y Educ.Ar- prometió en diciembre expandir la flota un 230% con 35 aviones de las marcas Airbus y Boeing. Sin embargo, las unidades alquiladas se demoraron y la ANAC labró actas de infracción por cancelaciones repentinas.

Scatturice ya había protagonizado una fuerte controversia en febrero de 2025. En aquella oportunidad, un avión de su propiedad aterrizó en Aeroparque con una pasajera que transportaba más de una decena de valijas. Ese equipaje esquivó la revisión oficial debido a una “orden de arriba” que impidió el procedimiento de los agentes aduaneros.