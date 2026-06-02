La Libertad Avanza propone una Escuela de Oficios en Roca, «sin agrandar el presupuesto municipal»

La Libertad Avanza presentó en Roca una propuesta para crear una Escuela Municipal de Oficios y Formación Laboral (EMO-GR), la cual apunta a fundar una institución destinada a capacitar estudiantes en oficios con demanda laboral en la zona. El proyecto fue ingresado al Concejo Deliberante a través del mecanismo de banca abierta, ya que el espacio no cuenta actualmente con representación en el cuerpo legislativo.

La iniciativa propone transformar el Galpón Valle Fértil, un inmueble municipal de aproximadamente 1.800 m², en un centro permanente de formación laboral con aulas y talleres. Entre los cursos previstos se encuentran electricidad domiciliaria, plomería y gas, carpintería y herrería, operación de maquinaria agrícola, frío industrial, programación básica, comercio electrónico, elaboración de alimentos, atención turística y cuidados domiciliarios.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Roberto Zgaib, tesorero de La Libertad Avanza en Río Negro, indicó que la idea comenzó a tomar forma a partir de la observación del estado actual del Galpón Valle Fértil y de la necesidad de ampliar las oportunidades de capacitación laboral en la ciudad.

«Paso todos los días por ahí y siempre veo ese galpón cerrado. Viendo la necesidad de trabajo y capacitación que hay en distintos rubros, nos pareció una buena idea transformarlo en una escuela de oficios», afirmó.

El proyecto contempla la articulación con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tendrían a su cargo la certificación de los cursos. Sin embargo, Zgaib aclaró que todavía no se iniciaron conversaciones formales con las instituciones.

«Recién hoy presentamos el proyecto y vamos a empezar a trabajar con reuniones tanto con las universidades como con las cámaras empresariales para ir corrigiendo. Obviamente esto no es un libro cerrado, se entiende que es un proyecto y está sometido a debate», sostuvo.

En cuanto al financiamiento, desde LLA aseguran que la escuela podría llevarse adelante sin crear nuevos impuestos, ni agrandar el presupuesto municipal. Zgaib apuntó a que parte de los recursos surgirían de una reasignación de partidas que actualmente se destinan a otras áreas y de la reformulación de algunos gastos.

Entre los ejemplos mencionó la posibilidad de integrar dentro de la EMO-GR las actividades que hoy se realizan a través de programas municipales como la USEP (Unidad de Servicios para el Empleo y la Producción) y revisar el esquema de financiamiento de la Fiesta Nacional de la Manzana para guiarlo hacia un modelo similar al de la fiesta de la Vendimia en Mendoza, «que tiene una parte que financia el privado y otra parte que financia el Estado Público», comparó.

«Sencillamente gastando mejor el dinero del municipio, se puede llegar a tener una escuela de oficio que pueda redundar en beneficios a mediano y largo plazo«, expresó.

El responsable financiero del partido libertario estimó que la inversión total de la propuesta rondaría los $9.365 millones a los largo de cuatro o cinco años, aunque reconoció que las proyecciones son preliminares.

Entre los motivos que respaldan la iniciativa, Zgaib mencionó la gran demanda de mano de obra calificada vinculada a Vaca Muerta y otras actividades tradicionales como la construcción y los servicios técnicos.

«Neuquén por ejemplo ha puesto en funcionamiento la escuela IVM para Vaca Muerta. Vaca Muerta va a exigir gente calificada y que no existe. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen las mismas personas que están gobernando. Digamos que va a hacer falta mucha gente para todos estos procesos y capacitar distintos oficios. La industria del petróleo absorbe gente de los distintos oficios para desarrollarse», aseveró.

«No es tan fácil conseguir un buen plomero, un buen electricista. Eso no es algo que lo hayamos visto nosotros únicamente, sino que normalmente los oficios no son tenidos en cuenta y son una realidad laboral importante para personas que han decidido no estudiar y no tienen ningún oficio», agregó.

EMO-GR prevé recibir a personas mayores de 16 años, sin requisitos de nivel educativo previo, y priorizará el acceso a jóvenes de 16 a 29 años sin inserción laboral formal, adultos en situación de desempleo o reconversión laboral, mujeres en proceso de reincorporación al mercado de trabajo y personas con discapacidad, con dispositivos de accesibilidad incorporados.

Entre los objetivos planteados en la memoria descriptiva a la que pudo acceder este medio, figuran superar los 300 egresados certificados por año, mantener entre ocho y doce cursos activos en simultáneo y alcanzar una tasa de inserción laboral del 60% dentro de los seis meses posteriores a la finalización de las capacitaciones.

El dirigente tesorero mencionó que el proyecto tuvo buena recepción en esta etapa inicial. «El primer paso fue presentarla en el Deliberante y hacerla pública. Las próximas semanas ya vamos a ir conversando con los distintos actores que formarían parte de este esquema de trabajo para ver cómo ir sumándolos. Hasta ahora hemos tenido muy buena recepción de lo que hemos compartido».