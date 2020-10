Louise Glück ganó el Nobel de Literatura: leé tres poemas

La poeta estadouidense Louise Glück, autora de libros de poesía que se sumergen en cuestiones como la decepción, el rechazo, muerte, amor y la traición, resultó ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, "por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual", según el fallo de la Academia Sueca anunciado hoy desde Estocolmo.

Nacida en Nueva York 1943, Glück es autora de más de una decena de libros de poesía, entre los que se destacan "Vita Nova", "Seven Ages" y "Averno", además de una colección de ensayos, "Proofs and Theories", que obtuvo el Premio PEN/Martha Albrand. Su primera obra publicada fue "Firstborn"

"Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria", escribe la poeta, de 77 años, en uno de sus textos más bellos, que lleva el título de "Nostos", una expresión de origen griego que se puede traducir como "regreso al hogar".

Según señala en su fallo la Academia Sueca, no solo es una poeta preocupada por “errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también lo es del cambio radical y el renacimiento”.

"Vita Nova", libro de Louise Glück editado en la Argentina.

En "Vita Nova", que fue traducido al español por el sello Pretextos, el mismo que en la Argentina permitió conocer otro de sus libros ("Praderas"), Glück escribe: "Me he convertido en una anciana. / He acogido con agrado la oscuridad / que tanto temía".

La poeta fue distinguida también con el Premio Nacional de la Crítica por "The Triumph of Achilles", el Premio Pulitzer por "The Wild Iris", y el primer Premio otorgado por los lectores del New Yorker, además del Premio Bollingen, por "Vita Nova". Glück es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y profesora en el Williams College. Vive en Cambridge, Massachusetts.

Con cuatro galardonadas en los rubros científicos y ahora el literario, la cosecha de este año podría batir el récord de mujeres (cinco en 2009) ganadoras, ya que el Nobel de la Paz se anunciará mañana y el de Economía el lunes.

Tres poemas

Aquí tres poemas de Louise Glück, la flamante Nobel.

1. El Jardín

No puedo hacerlo nuevamente,

difícilmente soportaría verlo;

//.

bajo la tenue lluvia del jardín

la joven pareja siembra

un surco de guisantes, como si

nadie lo hubiese hecho nunca:

los grandes problemas todavía

no han sido enfrentados ni resueltos.

//.

Ellos no pueden verse

en el polvo fresco aún, empezar

sin ninguna perspectiva,

con las colinas al fondo, verdes y pálidas, nubladas de flores.

//.

Ella desea detenerse;

él desea llegar hasta el fin,

permanecer en las cosas.

//.

Mírala a ella tocar su mejilla,

pedirle una tregua, los dedos

ateridos por la lluvia primaveral;

en el pasto tierno estrellan rojos azafranes.

//.

Aun aquí, aun en los comienzos del amor,

su mano al abandonar la cara

da una impresión de despedida,

//.

y ellos se creen

capaces de ignorar

esta tristeza.

2. El vestido

Se me secó el alma.

Como un alma arrojada al fuego,

pero no del todo,

no hasta la aniquilación. Sedienta,

siguió adelante. Crispada,

no por la soledad sino por la desconfianza,

el resultado de la violencia.

//.

El espíritu, invitado a abandonar el cuerpo,

a quedar expuesto un momento,

temblando, como antes

de tu entrega a lo divino;

el espíritu fue seducido, debido a su soledad,

por la promesa de la gracia.

¿Cómo vas a volver a confiar

en el amor de otro ser?

//.

Mi alma se marchitó y se encogió.

El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado

grande

para ella.

Y cuando recuperé la esperanza,

era una esperanza completamente distinta.

3. Amante de las flores

En nuestra familia, todos aman las flores.

Por eso las tumbas nos parecen tan extrañas:

sin flores, sólo herméticas fincas de hierba

con placas de granito en el centro:

las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras

llena de mugre algunas veces…

Para limpiarlas, hay que usar el pañuelo.

//.

Pero en mi hermana, la cosa es distinta:

una obsesión. Los domingos se sienta en el porche de mi madre

a leer catálogos. Cada otoño, siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo.

Cada primavera, espera las flores.

Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende

que es mi madre quien paga; después de todo,

es su jardín y cada flor

es para mi padre. Ambas ven

la casa como su auténtica tumba.

//.

No todo prospera en Long Island.

El verano es, a veces, muy caluroso,

y a veces, un aguacero echa por tierra las flores.

Así murieron las amapolas, en un día tan sólo,

eran tan frágiles…