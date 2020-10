Lucas Cocio: el club de groove local

P: ¿Tu primer instrumento? ¿Cuál, dónde y cuándo?

R: Mi primer instrumento fue una guitarra eléctrica roja que me regalaron mis padres a los 12 años, antes tocaba con una electroacústica verde que era de mi papá. Esa guitarra cayó desde un altillo y se partió en dos tras una feroz pelea entre dos gatos mascota que teníamos en casa.

P: ¿Cuándo y por qué apareció el bajo?

R: Empecé a tocar el bajo a los 9 y me di cuenta que iba a tener más laburo de bajista que de guitarrista. Por laburo hago referencia a las posibilidades de tocar y compartir música con personas, no a lo monetario. Violeros hay millones, bajistas poquitos. Es como el puesto de arquero en el picadito del barrio, era por sorteo o decantación.

P: ¿Cuál fue la primera línea de bajo que sacaste?

R: No recuerdo exactamente, pero tal vez haya sido algo de los Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine o Korn, que era mi música de ese entonces. También puede haber sido alguna de Zeze Tribu banda que luego terminé integrando.

P: ¿La línea de bajo que quisieras sacar?

R: La línea de bajo que quiero sacar es una de mi propia autoría que tenga la misma fuerza que las líneas que me llevaron a tocar el bajo en mis inicios y que sirva de motivación para quienes recién arrancan con este hermoso instrumento.

P: ¿A qué suena tu bajo?

R: Mis influencias son, desde la infancia, la música que escuchábamos en casa: Jaime Ross, Inti Illimani, Charly, León Gieco, Pedro Aznar, Mercedes Sosa, etc. En la adolescencia, Nirvana, Red Hot, Korn, Rage Against the Machine, Reggae, el hip hop. Luego conocí el jazz fusión con Jaco Pastorius, Marcus Miller, Víctor Wooten, Javier Malosetti, Daniel Maza, etc. Allí se me abrió un nuevo abanico de sonoridades en cuanto al instrumento.

P: Tu primera banda, la más bizarra, la que mejor te representa, la banda actual.

R: Mi primera banda se llamó Bomba Binghi, era con amigues de la adolescencia. Hacíamos canciones propias varias de mi autoría, recuerdo haberle hecho una canción a Carlos Fuentealba en aquellos años. Hoy estoy al frente de Mafia del Futuro, un proyecto de canciones propias con humor político y contenido bizarro. También produzco y toco para Grupo Lukumi, banda neuquina de música Latinoamericanas.

P: ¿Podio de bajistas?

R: Jaco Pastorius: es el Hendrix del bajo. Le puso sonidos que antes no estaban. Su virtuosismo y creatividad fueron de otro mundo. Marcus Miller es sinónimo de groove, su sonido y estilo al slap son un motivador en la búsqueda de mi propio sonido. Javier Malosetti es nivel mundial, la data que hay en sus solos de bajo es muy elevada. También me gustan sus composiciones y discografía. Los tres son compositores, eso es un hilo conductor que me gustaría seguir

P: Como Gustavo Giannini, ¿vos tampoco confiás en los guitarristas?

R: Lo de Gustavo Giannini debe ser por el título de su disco “Nunca confíes en UN guitarrista”, no dice nunca confíes en LOS guitarristas. Yo sé quién es ese UN pero no lo voy a decir porque entre bajistas nos cuidamos.