Lucas Torreira: «Me muero por jugar en Boca»

Pocas veces un protagonista manifestó con tanto énfasis su deseo por jugar en un club como lo hizo hoy Lucas Torreira. El volante insistió en su deseo de jugar en Boca y quedó claro que hará todo lo posible por cumplir su sueño.

"Siempre lo dije, me muero por jugar ahí. No solo por este momento personal, sino es ahora en junio o más adelante. La noche en que falleció mi mamá le dije a mi representante que no quiero jugar más en Europa y que quiero venir a Boca", expresó el uruguayo en una entrevista para el programa F90 de ESPN.

"ME MUERO POR JUGAR EN BOCA"



"No solo por este momento personal, sino desde siempre. Si no es en junio, que sea más adelante", aseguró @ltorreira34 sobre su posibilidad de sumarse al Xeneize.

El futbolista sorprendió por el convencimiento y la seguridad que reflejó con sus palabras. La falta de continuidad en Europa y la distancia con su familia son las principales razones por las que quiere volver al continente.

"Mi papá, entre lágrimas, me dijo que era el momento de jugar en Boca. Quiero darme ese gusto. No es una decisión apresurada. Me tocó irme con 17 años en Italia, estuve mucho tiempo lejos de mi familia, eso me duele", comentó emocionado.

"MI PAPÁ, ENTRE LÁGRIMAS, ME DIJO QUE ERA EL MOMENTO DE JUGAR EN BOCA"



Visiblemente conmovido, Lucas Torreira no ocultó sus ganas de jugar en Boca. La influencia de su familia, determinante para su elección.

Más allá de la vehemencia de Torreira, no será simple destrabar su situación. Su préstamo en Atlético Madrid termina en junio pero tiene dos años más de contrato en Arsenal, club que lo compró por 20 millones de euros. El mediocampista afirmó que no le preocupa la diferencia salarial.

"Si mi representante está viendo la entrevista me va a matar. Todo depende del Arsenal y cómo se puedan comunicar los clubes. Mi intención no pasa por el dinero", dijo. Por más difícil que sea traerlo en Boca se ilusionan como nunca y ya saben que la voluntad del jugador es un hecho.