Petroleros amenaza con parar Vaca Muerta si no arreglan los salarios

Los buenos términos y el diálogo relajado entre Petroleros Privados de la región y las empresas operadoras y de servicios se terminó y ahora el sindicato que lidera Guillermo Pereyra amenazó con un paro total de actividad para Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina si no se llega a un acuerdo en la próxima reunión pactada para el jueves próximo.

“Si ustedes no entienden hablando, nos vamos a entender de otra forma, y si tenemos que hacer un paro para que entiendan y parar Río Negro, Neuquén y Vaca Muerta lo vamos a hacer”.

Así fue la frase que lanzó el secretario Administrativo del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, ante una multitud de petroleros que se reunieron en la cancha del Deportivo Rincón, para desarrollar la asamblea ordinaria pactada.

“No va a salir una sola gota de petróleo, ni gas en Neuquén si no arreglan los salarios. Estamos podridos. No sabemos de qué manera ir a decirles las cosas. Hemos apostado a todos los caminos a que ese compromiso que hicieron las empresas y que es testigo el gobernador de Neuquén (Omar Gutiérrez) que terminado esto iban a arreglar nuestra situación”, sumó Rucci.

El próximo jueves 8 de abril se reunirán en Buenos Aireos todos los secretarios generales de los sindicatos petroleros del país con los directivos de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) en Buenos Aires para avanzar sobre las negociaciones salariales del 2020.

El gremio presentó la memoria y balance del 2020 y también dio inicio al proceso electoral. (Foto: gentileza)

De ese encuentro, tal y como adelantó Energía On, no participará la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), por pedido exclusivo de los sindicatos de la región. Aseguran que las negociaciones están “trancadas” por la negativa “constante” de las empresas de servicio.

“Se comprometieron a que terminado esto iban a poner a todo a trabajar y nos iban a reconocer el gran esfuerzo que hicimos. Resulta que hemos ido tres veces y no nos dicen nada, no quieren cerrar el 2020. Creen que con darnos un 15% a partir de este mes está arreglando el 2020. No señores”, agregó Rucci.

A poco más de una semana para la próxima reunión el sindicato de base de la región ya calentó la previa y si bien es poco probable que de ese encuentro salga un acuerdo final, al menos se espera que avancen sobre un porcentaje que hasta hoy no fue posible.